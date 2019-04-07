6 граждан Узбекистана нелегально работали в Красносельском

На территории Динского района продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, 3 апреля в селе Красносельском сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили 6 граждан Узбекистана. Они работали без разрешительных документов.

В итоге составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 24 000 рублей.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»:

Динское сельское поселение – 6-21-75;

Васюринское сельское поселение – 31-2-66;

Красносельское сельское поселение – 33-3-18;

Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;

Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;

Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;

Первореченское сельское поселение – 34-3-92;

Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;

Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04