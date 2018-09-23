6 км дорог отремонтировано в Динском районе по краевой программе

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Ремонт произведен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Данный проект финансируется из федерального бюджета и краевой казны.





Так в Динском сельском поселении отремонтированы участки улиц 70 лет Октября — от Гоголя до Ужгородской; Ужгородской — от 70 лет Октября до Малой; Малой — от Ужгородской до Ульянова; Ульянова — от Малой до автодороги, соединяющей Динскую и Пластуновскую. Протяженность отремонтированных участков — 2,1 км, стоимость — 6,9 млн рублей.





В Мичуринском сельском поселении отремонтировано дорожное полотно на следующих участках: подъезд к поселкам Вишняки, Янтарный, по улице Дорожной — от подъезда к поселку Вишняки до улицы Полеводческой, участок по улице Садовой. Протяженность — 3,8 км, стоимость — около 10 млн рублей.