7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля отмечается великий православный праздник Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии. Мать Иоанна Елизавета и Мать Иисуса приходились друг другу родственницами. Родители Иоанна были старыми, когда Господь послал им сына. По милости Божьей ребенок избежал смерти среди тысяч детей Вифлеема и его окрестностей во время избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода I Великого - правителя тех мест и отца того самого Ирода Антипы, который почти через тридцать лет повелит отсечь голову пророку.

Родители Иоанна умерли, когда он был маленьким, и, скорее всего, Предтеча воспитывался в одной из религиозных общин в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Иоанн стал "гласом вопиющего в пустыне". Здесь пустыня - это сердца человеческие, и главная задача Иоанна Крестителя была подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию, указать, Кто Он. Иоанн Предтеча проповедовал, говоря: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Во время одной из таких проповедей на реке Иордан Иоанн Предтеча и встретил Иисуса, по наитию Святого Духа узнал в Нем грядущего Спасителя и крестил Его.

Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать людские пороки, не делая разницы между тем, простой это человек или власть имущий. Нет, пророк Иоанн не был революционером, он не поддерживал экстремистские настроения тех, кто искал вожака, готового поднять бунт против ненавистных римских властей Иудеи того времени. Он призывал не к внешним подвигам, а к внутренним победам - над своим грехом, своей несвободой ему.

Этот день в славянской культуре связан с языческим празднованием Ивана Купалы. И, хоть Церковь и осуждает языческие обрады Купалы, они всегда имели место быть. И, если убрать из них долю мистики, то получатся вполне безобидные обряды

Считается, что обязательно нужно нужно окунуться в воду в открытом водоеме, чтобы очиститься. Вода считается целебной

В этот день традиционно собирают лекарственные травы, так как они набрали максимум полезных свойств.

Также принято обмениваться венками с сужеными, искать цветы папоротника и прыгать через костер.

Последнее делать мы не советуем, так как сейчас любой костер может привести к пожару: на Кубани действует олсобый противопожарный режим.

Так что - плетите венки, дарите цветы, пейте песни и ходите в баню. Очищения ради и хороших эмоций для.