7 километров электропровода со столбов украли возле Васюринской

7 километров электропровода со столбов украли возле Васюринской

7 километров электропровода со столбов украли возле Васюринской

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6 часов назад ВасюринскаяВоровствоГазета РВСДинской районЛЭПОМВД России по Динскому районуПроводаХищение семи километров провода воздушной ЛЭП

17 октября 2018 года вблизи станицы Васюринской бригадой Краснодарского филиала "Кубаньэнерго" обнаружено хищение семи километров провода воздушной ЛЭП, объекта электроснабжения молочно-товарной фермы.

Предприятием направлено заявление в ОМВД России по Динскому району для проведения проверки по данному факту, установления лица и привлечения его к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает наказание «в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей… либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей».

21 октября на территории Красноармейского района зафиксирован случай энерговандализма. Горе-охотники расстреляли гирлянды изоляторов на высоковольтной линии электропередачи, что привело к выходу из строя энергооборудования. Специалисты оперативно произвели перезапитку потребителей по резервным схемам и восстановили подачу электроэнергии потребителям. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Электросетевые объекты являются стратегическими для общественной безопасности, а деятельность энергетического предприятия — социально значимой. В связи с выявленными на территории Краснодарского края фактами энерговандализма и хищения электросетевого оборудования "Кубаньэнерго" напоминает, что подобные противоправные действия уголовно наказуемы и опасны для здоровья и жизни людей.

Совершение противоправных действий на энергообъектах опасно для жизни и создает угрозу для надёжного энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых.

Если вы стали свидетелями противоправного действия и вмешательства в систему электроснабжения, сообщите об этом в полицию или на горячую линию 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

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