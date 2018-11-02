7 километров электропровода со столбов украли возле Васюринской

17 октября 2018 года вблизи станицы Васюринской бригадой Краснодарского филиала "Кубаньэнерго" обнаружено хищение семи километров провода воздушной ЛЭП, объекта электроснабжения молочно-товарной фермы.

Предприятием направлено заявление в ОМВД России по Динскому району для проведения проверки по данному факту, установления лица и привлечения его к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает наказание «в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей… либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей».

21 октября на территории Красноармейского района зафиксирован случай энерговандализма. Горе-охотники расстреляли гирлянды изоляторов на высоковольтной линии электропередачи, что привело к выходу из строя энергооборудования. Специалисты оперативно произвели перезапитку потребителей по резервным схемам и восстановили подачу электроэнергии потребителям. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Электросетевые объекты являются стратегическими для общественной безопасности, а деятельность энергетического предприятия — социально значимой. В связи с выявленными на территории Краснодарского края фактами энерговандализма и хищения электросетевого оборудования "Кубаньэнерго" напоминает, что подобные противоправные действия уголовно наказуемы и опасны для здоровья и жизни людей.

Совершение противоправных действий на энергообъектах опасно для жизни и создает угрозу для надёжного энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых.

Если вы стали свидетелями противоправного действия и вмешательства в систему электроснабжения, сообщите об этом в полицию или на горячую линию 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).