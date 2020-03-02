8 Марта. Выбираем парфюм или белье в зависимости от знака зодиака

Знак бесконечности любви и женского тепла у многих ассоциируется с 8 Марта. Как добиться эффекта «вау!», какой стиль и цвет порадует, какой аромат вдохновит? Как выбрать парфюм и нижнее белье в зависимости от знака зодиака, рассказала астролог Светлана Франк @astrolog_frank.

Овен

Выбирайте динамичный, слегка спортивный и мужской стиль. Белье полуспорт, пестрые или красные оттенки, леопардовые принты, кожаные вставки. Парфюм интенсивный, резковатый, пряный.

Телец

Элегантный, женственный стиль. Пастельные тона. Кружевное белье нежных оттенков, цветочные принты, банты. Парфюм с травяными нотками, цветочные запахи.

Близнецы

Удобный, легкий и свободный стиль. Цветовая гамма – комбинируйте. Нижнее белье, максимально открывающее тело, прозрачные вставки, легкие цвета. Подходят комплекты разных стилей. Парфюм легкий, свежий, цветочный.

Рак

Женственный стиль, плавные линии, пастельные тона. Белье: чувственные комплекты, рюши, банты, гипюр, шелк, нежные голубые, серебряные, дымчатые, кремовые тона. Парфюм нежных, цветочных запахов либо морской свежести, лотоса, кувшинки, орхидеи.

Лев

Вещи роскошные, элегантные, яркие. Заметные аксессуары, хорошо, если круглой формы. Белье красных, оранжевых цветов. Роскошное и дорогое. Подходят корсеты, эротические комплекты. Парфюм шлейфовый, цитрусовый, стойкий, дорогой.

Дева

Стиль деловой, классический, сдержанный. Белье гладкое, комфортное и удобное. Ночные шелковые сорочки. Важно найти свой аромат парфюма. Травяные, сдержанные, классические запахи.

Весы

Женственный стиль и парные аксессуары. Сдержанные тона. Белье прозрачное, кружевное, светлых оттенков. Чулки и подвязки. Парфюм легкий, свежий, цветочный.

Скорпион

Стиль соблазнительный, чувственный и немного вызывающий. Красные, бордовые и другие темные тона. Белье откровенное, сексуальное. Черные или насыщенные тона. Парфюм ярких, горьковатых ароматов. Насыщенно ванильные запахи. Афродизиаки.

Стрелец

Брендовые вещи, возможны этнические мотивы, дорогие аксессуары. Цвета синие, фиолетовые, насыщенные. Белье только темных, ярких тонов, гипюр, шелк. Парфюм цветочных, но свежих ароматов, модные марки.

Козерог

Стиль классический, консервативный. Минимализм. Тона черные, коричневые. Белье кружевное, темных оттенков либо белое. Парфюм классических марок, немного резковатый, слегка пряный, древесный аромат.

Водолей

Многослойность, сочетание несочетаемого. Кислотные, яркие цвета. Странные, креативные аксессуары. Белье необычного кроя, загадочные принты, оригинальные решения и неожиданные вставки. Из парфюма надо иметь несколько запахов. Пробуйте новинки и экзотические букеты запахов.

Рыбы

Удобный стиль. Оттенки морской волны. Белье ажурное, чувственное. Чулки, подвязки, пояса. Перламутровые цвета. Парфюм: глубокие, сложные ароматы с нотками лаванды, лилии, мха, амбры.

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