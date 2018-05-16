8 многоквартирных домов в поселке Южном построены с нарушениями

Как сообщает прокуратура Динского района, при проведении проверки по обращениям жителей 8 многоквартирных домов, расположенных в пер. Смоленском, 12, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, жилищного и градостроительного законодательства.

В суд направлено исковое заявление об обязании застройщика:

обустроить детские и спортивные площадки, места отдыха взрослого населения;

получить технические условия на подключение многоквартирных домов к сетям электроснабжения и выполнить их;

устранить нарушения требований пожарной безопасности: установить компенсирующие устройства пожаротушения, обработать огнезащитным составом основание кровли и прочее.

Вступившим в законную силу решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, его исполнение находится на контроле.

Работа прокуратуры в данном направлении будет продолжена.