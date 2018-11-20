9 секретов, как сохранить семью и улучшить взаимоотношения

Как рассказала «РВС» врач Динской ЦРБ Людмила Золотых, залог счастья в семейных отношениях — это соблюдение девяти довольно простых правил. Если люди готовы для создания счастья приложить хоть какие-то усилия, значит, они будут вознаграждены по достоинству.

Итак, что же нужно делать, чтобы сохранить семью?

Притяжение подобного

Первое и самое главное правило семейного счастья. Мы всегда получаем то, что заслуживаем. Близкие являются нашим зеркальным отражением.

Смотря на них и видя в них какие-то недостатки, которые не устраивают нас, мы должны понимать, что это же есть и в нас самих. Надеясь встретить в своей жизни прекрасного принца и прожить с ним долго и счастливо, любая девушка должна понимать, что она и сама должна быть принцессой.

Как аукнется, так и откликнется

На Востоке это называют законом кармы. Что отдал, то и получил.

Недаром даже в христианстве говорится: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Обращайтесь с близким человеком так, как вы хотите, чтобы он вел себя с вами. Психология семейных отношений основана на любви к ближнему, о которой говорят все религии мира.

Все хотят любви

На любви строится не только семейная жизнь, но и отношения в других сферах тоже. Просто дома это проявляется максимально.

Если мы умеем принимать и заботиться, способны отдавать и быть ответственными, искренними, надежными, щедрыми и бескорыстными, значит, у нас есть шанс прожить семейную жизнь достойно.

Именно в бескорыстии проявляется настоящая любовь. Если мы делаем что-то для партнера, не ожидая от него ничего взамен – больной он или здоровый, нищий или богатый, простой или «сложный», добрый или злой – в этом и проявляется настоящая любовь, основанная на бескорыстии.

Секреты семейного счастья довольно-таки просты. Чем больше мы проявляем это в себе, тем больше мы будем счастливы. А будучи счастливыми, мы способны делать счастливыми других людей. Чем больше отдаем этих качеств, тем больше получаем обратно, взамен. Если же мы манипулируем другим человеком, стремимся «разделять и властвовать», контролировать и предъявлять претензии, упрекать и ревновать, тем самым мы закрываем себе путь к семейному счастью и разрушаем отношения.

Не бросайтесь словами

Словом можно ранить, а словарем – убить. Если ваш семейный словарный запас состоит только из обид, упреков и претензий, оскорблений и ярлыков, в отношениях неизбежно будут проблемы, которые могут привести к разводу. За одну минуту словом можно нанести такую глубокую душевную рану, которую невозможно потом залечить годами.

В каждом из нас живет ребенок, который боится – боится быть непонятым, брошенным, отвергнутым. Этому внутреннему ребенку так легко причинить боль, поэтому мы должны очень бережно относиться к нему. И тогда наш партнер, оценив эту деликатность по отношению к его внутреннему и сокровенному, ответит нам благодарностью. Психология семейных отношений говорит лишь добрыми речами — любовью, поддержкой, одобрением. Пусть это наставление станет законом для любящих сердец.

Просто доверьтесь

Без доверия не бывает истинных отношений. Когда его нет в семье, тогда возникают подозрения, ревность, опасения. Человек, который не доверяет, очень страдает от отсутствия этого ценного чувства. А тот, кому не доверяют, оказывается в эмоциональной ловушке, в которой ему трудно дышать. Обычно ревность вызвана страхом одиночества, неуверенностью и нелюбовью к себе, низкой самооценкой. Доверие – важная составляющая часть настоящих любовных отношений.

Искренность в отношениях

Любовь похожа на растение, о котором нужно постоянно заботиться, поливая его и удобряя. В зависимости от хорошего или плохого ухода любовь-растение либо расцветает, либо вянет. Искренность в отношениях - это вода, которая необходима для роста и укрепления вашей любви. И "поливать" ее нужно похвалой, благодарностью, заинтересованностью в другом человеке. Это и есть истинные секреты семейного счастья.

Нужно искренне говорить друг другу о своих потребностях и желаниях, о своих чувствах и отношении к партнеру. Искренне давайте понять близкому человеку, что он любим, что он очень важен для вас. Волшебные 3 слова «Я тебя люблю» творят чудеса. Не воспринимайте хорошее отношение к себе как должное, хвалите и благодарите друг друга. Внутреннему ребенку, живущему в каждом из нас, обязательно нужны похвала, одобрение, понимание и принятие.

Отдавая - получаешь

Любовь никогда не перестает дарить себя. Хотите ее получать? Отдавайте! Чем больше отдаете, тем больше возвращается. Это бумеранг. Запас любви в сердце неисчерпаем. Когда мы дарим ее, мы ничего не теряем.

Почему в семейных отношениях нет любви?

Потому что мы считаем, что другой человек должен сделать первым этот шаг навстречу. Полюбите меня - крик о помощи никого не любящего человека.

Начните отдавать без ожиданий и оговорок, без всякого бартера. Начните думать о том, что вы можете дать, а не на том, что вы можете взять. И любовь придет.

И легкое руки прикосновенье

Физический контакт, прикосновение являются проявлением любви.

Объятия, поглаживания по спине или руке укрепляют взаимоотношения. Когда мы прикасаемся к любимому человеку, мы чувствуем проникновение двух миров, соединение душ. Психология семейных отношений основана на гармоничном контакте – как физическом, так и духовном.

Просто так, держась за руки, обнимая, мы становимся ближе друг к другу и роднее. Когда прикасаемся к другому с любовью и заботой, наша физиология сразу же реагирует на эти прикосновения. Понижается уровень гормонов стресса, улучшается иммунитет, нормализуется состояние нервной системы, возникают положительные эмоции.

Отпускаем на свободу

К чему стремится каждый из нас? Быть свободным в проявлении своих мыслей и чувств. Иметь личное пространство – это означает жить так, как мы хотим.

Давая право на личную свободу другому человеку, тем самым проявляем уважение к его индивидуальности. Мы показываем, что человек, которого любим, свободен принимать собственные решения, иметь свои взгляды и интересы. Не навязывая другому свое понимание мира, свое мнение, каким должен быть другой человек, мы предоставляем ему право быть по-настоящему понятым и принятым.

Уважая потребности и желания другого, мы перестаем манипулировать партнером, требовать от него чего-то и ожидать. Нелегко отпустить на свободу любимого человека. Но если мы по-настоящему его любим, мы сделаем всё для того, чтобы он был счастлив. Чем больше свободы даем другому человеку, тем он ближе к нам.