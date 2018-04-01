9 юных художников стали лауреатами фестиваля

25 марта в столице Татарстана прошел юбилейный, 20-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские Узоры», который собрал более 500 участников из 36 городов России!

В рамках фестиваля-конкурса прошла выставка творческих работ, в которой приняли участие и наши юные художники. Детскую школу искусств станицы Динской представляли 9 ребят в 3 номинациях — графика, живопись, декоративно прикладное искусство. И все вернулись с наградами.

Средняя В возрастная группа, 13-15 лет:

Никозова Анастасия - диплом лауреата I степени

Средняя А возрастная группа, 10-12 лет:

Краева Александра - дипломы лауреата I степеней

Шуваев Даниил - диплом лауреата I степени

Елисеева Елизавета - диплом лауреата I и II степеней

Брызгалина Дарина - дипломы лауреата I и II степеней

Чухнина Сабина — дипломы лауреата I и II степеней

Ярмилко Елизавета - диплом лауреата II степеней

Сущенко Арина - дипломы лауреата II степени

Младшая возрастная группа, 7-9 лет:

Макагон Анна - диплом лауреата I степени

Всего 14 дипломов!

Лауреаты I степени получили сертификаты на право побороться за премию «ARTIS-2018» с призовым фондом более 1 000 000 руб.

Всех участников фестиваля подготовила преподаватель Анна Дмитриевна Менькова. Высокий уровень подготовки детей был отдельно отмечен членом жюри — художником-керамистом, членом творческого Союза художников РФ, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры декоративно-прикладного творчества и дизайна Казанского государственного института культуры Андреем Махининым

В ходе конкурса ребята познакомились с достопримечательностями Казани, включая Кремль и мечеть Кул Шариф, съездили в замечательную загородную поездку в Свияжск.