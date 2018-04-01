9 юных художников стали лауреатами фестиваля "Казанские Узоры"
25 марта в столице Татарстана прошел юбилейный, 20-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские Узоры», который собрал более 500 участников из 36 городов России!
В рамках фестиваля-конкурса прошла выставка творческих работ, в которой приняли участие и наши юные художники. Детскую школу искусств станицы Динской представляли 9 ребят в 3 номинациях — графика, живопись, декоративно прикладное искусство. И все вернулись с наградами.
Средняя В возрастная группа, 13-15 лет:
Никозова Анастасия - диплом лауреата I степени
Средняя А возрастная группа, 10-12 лет:
Краева Александра - дипломы лауреата I степеней
Шуваев Даниил - диплом лауреата I степени
Елисеева Елизавета - диплом лауреата I и II степеней
Брызгалина Дарина - дипломы лауреата I и II степеней
Чухнина Сабина — дипломы лауреата I и II степеней
Ярмилко Елизавета - диплом лауреата II степеней
Сущенко Арина - дипломы лауреата II степени
Младшая возрастная группа, 7-9 лет:
Макагон Анна - диплом лауреата I степени
Всего 14 дипломов!
Лауреаты I степени получили сертификаты на право побороться за премию «ARTIS-2018» с призовым фондом более 1 000 000 руб.
Всех участников фестиваля подготовила преподаватель Анна Дмитриевна Менькова. Высокий уровень подготовки детей был отдельно отмечен членом жюри — художником-керамистом, членом творческого Союза художников РФ, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры декоративно-прикладного творчества и дизайна Казанского государственного института культуры Андреем Махининым
В ходе конкурса ребята познакомились с достопримечательностями Казани, включая Кремль и мечеть Кул Шариф, съездили в замечательную загородную поездку в Свияжск.
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