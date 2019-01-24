На форуме в Сочи представят проект парка в Новотитаровской

14-15 февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

Как сообщает районная администрация, в этом году район планирует представить инвестиционный проект по строительству индустриального парка в станице Новотитаровской площадью 10,3 гектара. Это один из 12 крупнейших и важнейших по социально-экономической значимости инвестпроектов Краснодарской агломерации.

В рамках реализации проекта с объемом инвестиций 1 миллиард 5 миллионов рублей на базе действующего предприятия, ООО «Стальсервис», удастся сформировать единую обустроенную территорию для размещения новых объектов в сфере промышленного производства, металлообработки, сопутствующего сервиса и создать необходимые условия для реализации проектов предпринимателей и крупного бизнеса. Им будет предоставлено 30 000 кв. м открытых площадок для хранения техники и материалов и свыше 16 000 кв. м закрытых складских помещений.

Напомним, ежегодно Динской район представляет на форуме инвестиционно привлекательные проекты. Так, в 2017 году делегация Динского района подписала соглашения по строительству объектов:

строительство очистных сооружений в поселке Южном (ООО «Полтавия»);

строительство холодильника в станице Старомышастовской (ООО «Агрофирма «Луч»);

строительство завода по производству лимонада и кваса в станице Динской (ООО «Динской пивоваренный завод»);

строительство складских помещений в станице Новотитаровской (ООО "Краснодарский завод РТИ");

строительство маслозавода в станице Пластуновской (ООО «Агротерра»);

строительство гостиницы в станице Васюринской (ООО ИСК «Будмар»);

строительство животноводческих ферм в ст. Новотитаровской (ИП - глава КФХ Ильченко Ю. В.).

В 2016 году на инвестиционном форуме «Сочи-2016» администрация муниципального образования Динской район заключила 15 инвестиционных соглашений на общую сумму 2318,5 миллиона рублей. Так в Динском районе появилась ореховая роща.