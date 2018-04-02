Кто имеете право на скидку 50 % в общественном транспорте?
Кому из нас не приходилось пользоваться общественным транспортом? Наверное, почти всем. С каждым годом стоимость проезда растет. На семейном бюджете некоторых категорий граждан это не отражается, другие же ущемляют себя в чем-то другом, чтобы погасить повышение билета в транспорте.
«РВС» выяснила, какие категории населения могут рассчитывать на льготный проезд. Комментарий по этому поводу нам дал начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций УСЗН в Динском районе Сергей Сильченко.
Кто имеет право на льготы?
Льготы на проезд в транспорте предоставляются следующим категориям населения:
- жертвам политических репрессий, которые являются пенсионерами;
- труженикам тыла;
- ветеранам труда – гражданам РФ, которые достигли возраста, обязательного для получения пенсии по старости (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет);
- ветеранам военной службы, которые также достигли пенсионного возраста по старости;
- пенсионерам, которые достигли возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категориям граждан;
- детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях (льгота распространяется только на приобретение проездного документа для городского транспорта);
- инвалидам I, II, III групп;
- детям-инвалидам;
- лицам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов;
- ветеранам боевых действий (для тех, кто не является пенсионерами по возрасту, учитывается сумма ежемесячной денежной выплаты);
- ветеранам Великой Отечественной войны.
Важно!
С 2016 года изменились правила предоставления льгот: теперь учитывается доход в виде пенсии (иные доходы не важны). Он должен не превышать двух прожиточных минимумов – 16458 руб. (на сегодня по Краснодарскому краю для пенсионеров). Те граждане, которые имеют пенсию свыше указанной суммы, не могут претендовать на данную льготу. Это правило не касается инвалидов I группы, детей-инвалидов и пенсионеров, которым свыше 80 лет.
Что являет собой льгота на проезд в городском транспорте?
Это право приобретения проездного документа на 1 месяц по льготной стоимости. Возможно выбрать его вариативность – он может распространяться на один, два или же три вида транспорта (трамвай, троллейбус, автобус). Человек сам решает, какой ему нужен больше всего.
Проездной документ является именным. Купить его можно в пункте продаж. Для этого нужно при себе иметь справку, выданную органами социальной защиты населения, и документ, удостоверяющий личность.
Какой период времени действует справка?
Для льготников, чей месячный доход от пенсии не превышает 1,5 прожиточных минимума (12343,5 руб. на сегодня), справка выдается на 1 год.
Для тех, у кого доход от 1,5 до 2 прожиточных минимумов, – на 1 квартал.
Сумма дохода для детей из многодетных семей, учащихся в общеобразовательных организациях, инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц старше 80 лет не учитывается.
Проезд в городском транспорте подразумевает перемещение только по населенному пункту, например, станице Динской, Краснодару и т. д.
Как действует льгота в пригородном транспорте?
Если вы относитесь хотя бы к одной категории из вышеперечисленного перечня, вам нужно обратиться в местное отделение социальной защиты населения. Там нужно написать заявление с указанием размера пенсии за месяц, а также предъявить соответствующие документы на льготу. Вам должны выдать 72 талона (из расчета на год) и именную справку, которую нужно вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявлять водителю или кондуктору при проезде на пригородном транспорте. Документы выдаются в Динском комплексном центре социального обслуживания населения (имеются подразделения по поселениям).
Важно!
72 талона выдаются на весь год. Для этого нужно обратиться за ними в первом квартале. Если же человек впервые приходит во втором, то он уже получит не 72, а 54 талона, в третьем – 36 и т. д. Расчет – 6 единиц на месяц.
Талоны за предыдущий квартал не выдаются. Денежная компенсация законом не предусмотрена. Также запрещена их передача третьим лицам и продажа – это является правонарушением.
Под пригородным проездом понимается перемещение между населенными пунктами, например, между станицами, в Краснодар и т. д.
За более подробной информацией вы можете обратиться в Управление социальной защиты населения.
Адрес УСЗН в Динском районе:
ст. Динская, ул. Красная, 55.
Тел. 8-86162-6-16-40.
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