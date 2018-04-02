Кто имеете право на скидку 50 % в общественном транспорте?

Это право приобретения проездного документа на 1 месяц по льготной стоимости. Возможно выбрать его вариативность – он может распространяться на один, два или же три вида транспорта (трамвай, троллейбус, автобус). Человек сам решает, какой ему нужен больше всего.

Проездной документ является именным. Купить его можно в пункте продаж. Для этого нужно при себе иметь справку, выданную органами социальной защиты населения, и документ, удостоверяющий личность.

Какой период времени действует справка?

Для льготников, чей месячный доход от пенсии не превышает 1,5 прожиточных минимума (12343,5 руб. на сегодня), справка выдается на 1 год.

Для тех, у кого доход от 1,5 до 2 прожиточных минимумов, – на 1 квартал.

Сумма дохода для детей из многодетных семей, учащихся в общеобразовательных организациях, инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц старше 80 лет не учитывается.





Проезд в городском транспорте подразумевает перемещение только по населенному пункту, например, станице Динской, Краснодару и т. д.





Как действует льгота в пригородном транспорте?