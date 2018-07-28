А вы законно присоединены к электросети?

С начала 2018 года к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») присоединены более 1,7 тысяч потребителей краснодарского энергорайона. Общая мощность присоединенных объектов составила 40 мегаватт (мвт).

Всего с начала года в филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (пригород Краснодар, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края,

Тахтамукайский и Теучежский районы, а также г. Адыгейск Республики Адыгея) поступило 2,5 тысячи заявок на увеличение существующей мощности, а также на технологическое присоединение новых объектов.

В большинстве случаев от потребителей поступают заявки на присоединение к электросетям частных и многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

Среди крупных заявителей можно отметить объекты оптовой торговли «Метро Кэш энд Керри» в Краснодаре, свинотоварная ферма в Динском районе, а также сельскохозяйственное производство в Тахтамукайском районе Адыгеи. В числе вновь присоединенных есть и соцобъекты: детские сады, школы, объекты здравоохранения.

Что грозит тем, у кто имеет незавершенный договор?

Краснодарский филиал Кубаньэнерго просит потребителей, имеющих незавершенные договоры технологического присоединения к электрическим сетям, завершить данную процедуру в рамках закона. Это позволит избежать судебных исков и прочих неприятных последствий. При нарушении заявителем установленного договором срока осуществления

мероприятий технологическому присоединению действующим законодательством

предусмотрена выплата неустойки за каждый день просрочки. Срок осуществления мероприятий указан в п. 5 договора техприсоединения, при этом срок действия технических условий может превышать срок выполнения мероприятий по договору.

Как получить необходимую мощность электросети?

“Если потребителю необходима заявленная мощность, и он выполнил свои обязательства по договору технологического присоединения, следующий шаг - обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго, подать заявку о том, что все мероприятия с его стороны выполнены, и завершить процедуру технологического присоединения. Для этого необходимо подписать Акт о выполнении технических условий, Акт о технологическом присоединении, Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности" – разъяснил директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Краснодарского филиала Кубаньэнерго действует центр обслуживания потребителей и пять пунктов по работе с потребителями в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгеи.

Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО «Кубаньэнерго» - www.kubanenergo.ru.

Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.