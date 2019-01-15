Администрация ответила на жалобы динчан на МУП «Динком «Тепло»

В администрацию Динского района обратились жители многоквартирного дома, расположенного в Динской на улице Красной, 110. Они хотели узнать об организации МУП «Динком Тепло», так как накопились вопросы к их деятельности. В частности, были обращения об отсутствии отопления в домах.

«В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям сельских поселений отнесена организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством. В связи с кредиторской задолженностью МУП «Динком «Тепло» за потребленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подача газа на котельные была приостановлена.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 3 октября 2018 согласовало график погашения задолженности за потребленный газ МУП «Динком «Тепло» и, согласно постановлению администрации Динского сельского поселения от 8 октября 2018 года № 417 «О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории Динского сельского поселения», с 15 октября 2018 года подача тепловой энергии и горячего водоснабжения на объекты социальной сферы и многоквартирные дома осуществляется в полном объеме по температурному графику в соответствии с температурой наружного воздуха», - прокомментировал начальник управления строительства ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики МО Динской район Роман Саев.