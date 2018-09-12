Администрация проведет «мусорный» эксперимент в Динской

Проблема мусора — одна из наиболее острых в Динской. В редакцию «РВС» каждый день поступает большое количество жалоб от местных жителей на эту тему.

В администрации Динского сельского поселения рассказали, что борьбу со стихийными свалками на улицах станицы активно ведут уже не первый день. Сейчас твердые коммунальные отходы из мусорных баков Динской забирает ОАО «Мусороуборочная компания». Весь мусор, который находится за пределами баков, считается стихийной свалкой. Граждане сами способствуют их появлению, что является административным правонарушением и карается законом.

В станице Динской пройдет эксперимент, направленный на улучшение санитарного порядка.

По улице Октябрьской на пересечениях с Кирова, Линейной, Широкой и Пролетарской 15 сентября с 6.00 до 16.00 администрацией Динского сельского поселения будут установлены бункеры-накопители для сбора мусора.

Обязательные требования к утилизации: ветки, деревья должны быть в распиленном виде, длиной не более 50 см, мебель, оконные рамы — разобраны.

Выбрасывать рубероид, стекло в любом виде, автошины и биоотходы запрещается.

«В случае успеха эксперимента, в будущем планируем ввести систематическую расстановку бункеров-накопителей по улицам станицы при поступлении заявок от жителей. Проводиться это будет за минимальную оплату, которая состоит из стоимости транспортных расходов и цены приема отходов на полигоне» - пояснил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Эксперимент направлен на то, чтобы не только научить граждан не сорить, но и убирать отходы в специализированные контейнеры. Кроме того, важно, чтобы динчане понимали, какой именно мусор можно выбрасывать в баки.

Запрещено выносить в контейнеры:

растительные отходы (спил деревьев и кустарников, листва, ботва и т. д.);

грунт и земельный смет;

строительные отходы, образующиеся при капитальном ремонте, перепланировке, реконструкции или сносе зданий и сооружений (кирпичи, штукатурка, бревна, доски и т. д.);

жидкие бытовые отходы;

промышленные отходы, образующиеся в результате производственной деятельности организаций;

опасные и радиационные отходы (ртутные лампы, аккумуляторы, медицинские отходы и т. д).

Размещение отходов вне установленных для этого мест считается организацией несанкционированной свалки.