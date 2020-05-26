Администрация района рассказала, как получить красный пропуск

С 23 мая карантинные пропуска желтого и зеленого цвета, которые ограничивали передвижение граждан внутри городов и районов, больше не действуют. Но при этом по-прежнему необходим специальный пропуск красного цвета для перемещения между муниципальными образованиями. То есть такой пропуск нужен тем, кто работает, например, в Краснодаре.

Автовладелец оформляет пропуск на себя и на автомобиль одновременно. Пешеходу, пользующемуся общественным транспортом, выдадут пропуск поменьше без указания данных автомобиля. Оба документа – красного цвета.

На границах муниципалитетов продолжают работать карантинные посты. В целях уменьшения заторов на постах водителей просят размещать пропуска красного цвета на лобовом стекле транспортных средств.

Руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям для получения красных пропусков на себя и своих работников необходимо обращаться в администрацию муниципального образования Динской район, направив ЗАЯВЛЕНИЕ и ПРИЛОЖЕНИЕ к нему электронной почтой по адресу: dinskaya@mo.krasnodar.ru. Образец заявления и форму приложения можно скачать в телеграм-канале Газета «РВС» Новости или на официальном сайте Динского района dinskoi-raion.ru, кликнув на баннер «Коронавирус: официальная информация». Пешеходам нужно заполнять только заявление, указывая в нем, что пропуск – для передвижения на общественном транспорте.