Акробаты из Динской показали высокие результаты на первенстве

31 марта - 1 апреля 180 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Муниципального Образования Динской район по спортивной акробатике, которое проходило в спортивном комплексе "Аполлон".

В дружеской атмосфере свое мастерство продемонстрировали учащиеся спортивных школ Северского и Тимашевского районов, Краснодара и, конечно же, хозяева соревнований акробаты Динского района.

В результате упорной борьбы на высшую ступень пьедестала поднялись:

Иван Федоров Иван, Андрей Иконников- 2 юношеский разряд;

Иван Павлов, Роза Петросян - 1 юношеский разряд;

Милана Цыкина, Адриана Закутяева - 2 юношеский разряд;

Дарья Кияйкина, Анастасия Будкина, Полина Нежданова- 2 юношеский разряд;

Карина Сиромолот, Валерия Конколович, Ульяна Погожева - 1 юношеский разряд;

Алена Кривова, Тимур Ольховский - 3 спортивный разряд;

Елена Сметанина, Юлия Овсянникова, Аделина Печеневская - 2 спортивный разряд;

Снежана Абрамова, Екатерина Байбакова, Ольга Онищенко - 3 спортивный разряд;

Алена Переседова, Виолетта Сазонова - 2 спортивный разряд;

Яна Рослякова, Зоя Богданова - 3 спортивный разряд;

София Костенко, Дарья Горбикова - 1 спортивный разряд;

Арсений Подкорытов, Ангелина Крупник — 1 спортивный разряд;

Владислав Кочкин, Константин Терешкин - 1 спортивный разряд;

Юлия Ильиных, Матвей Котов - разряд кандидатов в мастера спорта;

Кристина Волошина, Дарья Рычкова - разряд кандидатов в мастера спорта.

В апреле нашим спортсменам предстоит принять участие в соревнованиях, посвященных памяти Заслуженного Мастера спорта России Светланы Кушу, которые будут проходить в Краснодаре. Пожелаем им успеха и дальнейших побед.