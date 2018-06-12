Акробаты из Динской привезли медали с краевых соревнований

В Краснодаре с 4 по 7 июня прошли краевые соревнования «Кубок Надежд» по спортивной акробатике, в которых приняли участие команды городов и районов Краснодарского края в количестве 350 участников. Динские спортсмены стали призерами:

женские группы (3 сп. разряд):

– 2место Сметанина Елена, Колодина Анастасия, Овсянникова Юля.

– 3место Ануфриева Нели, Хачатрян Соня, Живцова София.

смешанные пары

- 2место Кривова Алена, Ольховский Тимур (3 сп. разряд).

- 2место Крупник Ангелина, Подкорытов Арсений (1 сп. разряд).



