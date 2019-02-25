Акробаты привезли россыпь наград с соревнований

В станице Северской с 22 по 24 февраля 2019 года прошёл чемпионат и первенство Северского района по спортивной акробатике.

В соревнованиях принимали участие как самые маленькие, так и взрослые акробаты. От пяти районов Краснодарского края участвовали 250 спортсменов, 37 из них — учащиеся МБУДО «ДЮСШ №1» МО Динской район.

Результаты наших спортсменов:

2 юношеский разряд, женская пара: 1 место — Бублик Елизавета, Закутяева Адриана.

1 юношеский разряд, женская пара: 3 место — Колодина Анна, Яцкевич Милана.

3 спортивный разряд, мужская пара: 1 место — Иконников Андрей, Андревцев Денис.

3 спортивный разряд, женская группа: 3 место — Тонян Милена, Овсянникова Юлия, Пластинина Александра.

3 спортивный разряд, женская группа: 1 место — Ануфриева Нелли, Файдыш Вера, Костенко Светлана.

2 спортивный разряд, смешанная пара: 1 место — Кривова Алена, Ольховский Тимур.

1 спортивный разряд, женские пары: 2 место — Нец Юлия, Войтихова Софья; 1 место — Переседова Алена, Сазонова Виолетта.

1 спортивный разряд, женская группа: 3 место — Клинкова Анастасия, Каянова Вероника, Стромолот Карина.

КМС, женская группа: 3 место — Нец Мария, Костенко София, Демченко Милена.