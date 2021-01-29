Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

Смерть Народного артиста СССР наступила 28 января в 22:56.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее стало известно, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, потом — в Театральное училище имени Б. Щукина, которое окончил в 1957 году.

За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных".

Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.