Акция памяти жертв трагедии в Керчи пройдет в Динском районе

Сегодня в 14.00 во всех районах Краснодарского края пройдет единая гражданская акция в память о жертвах трагедии в Керчи. Динской район не стал исключением.

В станице Динской около киноцентра «40 лет Победы» будет установлен мемориальный стенд. Все желающие могут принести цветы и игрушки в память о погибших. В остальных поселениях люди тоже могут выразить свою гражданскую позицию, организовав траурные стелы.

Также в 19.00 планируется провести «Свечу памяти», на которую смогут попасть те, у кого не будет возможности прийти в 14.00.