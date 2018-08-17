Акция "Соберем ребенка в школу". Помоги нуждающимся!

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Акция "Соберем ребенка в школу". Помоги нуждающимся!

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2 часа назад Динской районНовости Динского районаСемьи в трудной ситуацииСоберем ребенка в школуСоцзащита

Скоро первое сентября, а  это значит, что тысячи ребятишек  Динского района переступят порог школы. У многих уже есть все необходимое, чтобы учеба приносила не только знания, но и радость. К сожалению, некоторые семьи испытывают материальные трудности при подготовке к началу учебного года, особенно, если  в школу идут сразу несколько учеников.

В Динском  районе в период с 17 по 27 августа  будет проводиться  акция  «Соберем ребенка в школу». Помочь может каждый  желающий,  у кого имеется в хорошем состоянии школьная или спортивная форма, а дети уже выросли из нее. Ребятишки из многодетных, малообеспеченных семей, из семей, состоящих на учете,  будут рады школьным рюкзакам, пеналам и другим канцелярским  принадлежностям.

  Уважаемые жители  Динского района!  Приглашаем принять участие в акции и оказать посильную помощь. Пункт приема благотворительной помощи открыт по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Шевченко, 35, с 8-00 до 16-00. Узнать адреса в других поселениях  района можно по телефонам: 6-32-87,  5-84-50.

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