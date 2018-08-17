Скоро первое сентября, а это значит, что тысячи ребятишек Динского района переступят порог школы. У многих уже есть все необходимое, чтобы учеба приносила не только знания, но и радость. К сожалению, некоторые семьи испытывают материальные трудности при подготовке к началу учебного года, особенно, если в школу идут сразу несколько учеников.

В Динском районе в период с 17 по 27 августа будет проводиться акция «Соберем ребенка в школу». Помочь может каждый желающий, у кого имеется в хорошем состоянии школьная или спортивная форма, а дети уже выросли из нее. Ребятишки из многодетных, малообеспеченных семей, из семей, состоящих на учете, будут рады школьным рюкзакам, пеналам и другим канцелярским принадлежностям.

Уважаемые жители Динского района! Приглашаем принять участие в акции и оказать посильную помощь. Пункт приема благотворительной помощи открыт по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Шевченко, 35, с 8-00 до 16-00. Узнать адреса в других поселениях района можно по телефонам: 6-32-87, 5-84-50.