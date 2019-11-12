10 ноября 2019 года в станице Новотитаровской прошло масштабное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акцию "Ваш подвиг будем помнить вечно..." посетили свыше 500 жителей и гостей поселения.

Для присутствующих была организована концертная программа, полевая кухня, фотовыставка "Лица войны" и детская конкурс-выставка "Война глазами детей". По итогам проведенных конкурсов дети получили журналы от организации "ДариДобро".

Зрелищным и интересным было выступление служебных собак от ЦСК ГУМВД России по Краснодарскому краю.

А краевед и почетный учитель Динского района Борис Константинович Козаченко рассказал о войне и героях станицы Новотитаровской всем присутствующим.

В акции приняли участие военно-историческая общественная организация "Гвардия" @guard_dinskaya (ст. Динская, руководитель Степан Миракян) и Динской военно-исторический клуб "Гвардеец"(руководитель Денис Мамаев).

Организоваторы мероприятия - сотрудники КСК "Велес" @ksk_veles и депутат Новотитаровского поселения, председатель Динской районной благотворительной общественной организации поддержки семей "ДариДобро" и председатель ТОС № 9 Ниной Мищенко @nina_mishehko.







