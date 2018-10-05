Актуальное расписание автобусов по станице Динской
Маршрут № 3 «Мичурина — Береговая — Ульянова — Дачи — ЦРБ — Мичурина»
Рабочие дни
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40.
Береговая: 6.40, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.15, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30.
Выходные дни
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.
Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.
Маршрут № 4 «Мичурина — ЦРБ — Ульянова — Береговая — Мичурина»
Рабочие дни
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.00.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.10.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.20.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.25.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.35, 18.40.
Выходные дни
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.20, 15.45, 17.00, 18.20.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.25, 15.50, 17.05, 18.30.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 15.55, 17.10, 18.35.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.30, 18.50.
Маршрут № 5 «Мичурина — ЦРБ — Дачи — ЦРБ — Мичурина»
Рабочие дни
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 18.00, 19.00, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
Выходные дни
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.00, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
Маршрут №6 «Мичурина — Береговая — ЦРБ — Мичурина»
Рабочие дни
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35.
Береговая: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20, 18.45.
Дачи: 7.30.
ЦРБ: 7.35, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.00.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.05.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.20.
Выходные дни
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.10, 17.30, 18.50.
Береговая: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.45, 19.05.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.50, 18.10, 19.30.
Маршрут №7 «Мичурина — Береговая — Дачи — ЦРБ — Мичурина»
Рабочие дни
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.55.
ЦРБ: 7.40, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.35, 19.05.
Дачи: 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.10.
Береговая: 7.45, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.50.
Выходные дни
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.
Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.
Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.
ЦРБ: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.
Маршрут № 13 «Суворова — Центр — ЦРБ - 70 лет Октября»
Рабочие дни
Суворова: 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00.
Центр: 6.35, 7.15, 7.35, 8.15, 8.35, 9.15, 9.35, 10.15, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 12.35, 14.15, 14.35, 15.15, 15.35, 16.15, 16.35, 17.15, 17.35, 18.15.
ЦРБ: 6.45, 7.25, 7.45, 8.25, 8.45, 9.25, 9.45, 10.25, 10.45, 11.25, 11.45, 12.25, 12.45, 14.25, 14.45, 15.25, 15.45, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.25.
70 лет Октября: 6.50, 7.30, 7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 12.50, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30,17.50,18.30.
Выходные и праздничные дни
Суворова: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Центр: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15.
ЦРБ: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25.
70 лет Октября: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
Последний рейс: в субботу — 17.00, в воскресенье — 16.00.
Маршрут №14 «Дачи - вокзал»
Рабочие дни
Дачи: 6.10, 6.45, 7.00, 7.25, 7.50, 8.20, 8.45, 9.10, 9.35, 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 13.40, 15.05, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.00.
Вокзал: 6.35, 7.05, 7.25, 7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 9.35, 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.35, 12.05, 12.25, 12.55, 13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 15.50, 16.15, 16.40, 17.10, 17.30.
Выходные и праздничные дни
Дачи: 6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.30, 12.30, 13.20, 15.00, 15.50, 16.40.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05.
Маршрут №15 «Кирпичный завод — центр — Линейная — спорткомплекс — 70 лет Октября — Спорткомплекс — Линейная — Центр»
Кирпичный завод: 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15. 35, 16.35.
Центр: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45.
Линейная: 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50.
Налоговая (в сторону 70 лет Октября): 8.52.
Спорткомплекс: 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55.
70 лет Октября: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10.
Спорткомплекс: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15.
Налоговая (в сторону центра): 17.18.
Линейная: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20.
Центр: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25.
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