Актуальное расписание электричек из Динской в Краснодар

С 1 января 2019 года в утреннее и вечернее время в рабочие дни перевозчиком АО «Кубань Экспресс-Пригород» отрегулировано новое расписание электропоездов, курсирующих между станицей Динской и городом Краснодаром.

Расписание электропоездов

Отправление из Динской в Краснодар:

№6743

Отправление из Динской в 06.35, прибытие в Краснодар - 07.31.

№7133

Отправление из Динской в 7.53, прибытие в Краснодар - 8.36.

Из Краснодара в Динскую:

№6744

Отправление из Краснодара в 17.28, прибытие в Динскую - 18.24.

№7134

Отправление из Краснодара в 18.42, прибытие в Динскую - 19.26.





Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать в пригородных билетных кассах на железнодорожных вокзалах, а также на официальном сайте компании АО «Кубань Экспресс-Пригород» kuban-express-prigorod.ru.