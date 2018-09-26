Актуальное расписание межстаничных маршрутов Динского района
№ 212 «Динская – Первореченское»
Рабочие дни
Станица Динская:
7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.
Село Первореченское:
6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 до МСО.
Суббота
Станица Динская:
7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.
Село Первореченское:
6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 до МСО.
Воскресенье и праздничные дни
Станица Динская:
7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.
Село Первореченское:
6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.
№ 204 «Динская – Васюринская»
Рабочие дни
Станица Динская (автостанция):
5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20.
Станица Васюринская:
6.50, 8.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 18.20.
Суббота
Станица Динская (автостанция):
6.50, 10.30, 12.30, 14.30.
Станица Васюринская:
7.30, 11.30, 13.30, 15.30.
Воскресенье и праздничные дни
Станица Динская (автостанция):
6.50, 10.30, 14.30.
Станица Васюринская:
7.30, 11.30, 15.30.
№ 205 «Динская –Пластуновская – Украинский»
Рабочие дни
Станица Динская:
8.40, 10.50, 12.40, 17.00 (ч/з пол-ку).
Станица Пластуновская:
6.55 ч/з пол-ку, 9.40, 12.00.
Поселок Украинский:
13.30, 17.50.
В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.
№ 208 «Динская –Пластуновская – Украинский»
Рабочие дни
Станица Динская:
7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30.
Станица Пластуновская:
6.40.
Поселок Украинский:
7.55, 10.50, 13.00, 15.50, 18.10.
В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.
№ 205-А «Динская - Пластуновская»
Рабочие дни
Станица Динская:
8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10.
Станица Пластуновская:
7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40.
Поселок Украинский:
7.15.
Выходные и праздничные дни
Станица Динская:
8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.
Станица Пластуновская:
7.30, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40.
Поселок Украинский:
7.15, 8.55, 12.50.
№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»
Рабочие дни
Станица Динская:
8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10.
Поселок Украинский:
6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 17.00.
Выходные и праздничные дни
Станица Динская:
8.50, 11.10, 13.10, 15.50.
Поселок Украинский:
6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.
№ 206 «Динская- Агроном»
Рабочие дни
Динская ЦРБ:
8.15, 10.50, 13.10, 16.10.
Поселок Агроном:
7.20, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.
В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.
№ 222 «Динская- Воронцовская»
Рабочие дни
Станица Динская:
11.00.
Станица Воронцовская:
6.30, 12.30.
Поселок Найдорф:
7.05.
В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.
№ 207 «Динская- Найдорф»
Рабочие дни
Станица Динская:
6.50, 14.10.
Станица Воронцовская:
8.20.
Поселок Найдорф:
8.50, 15.40.
В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.
№ 223 «Новотитаровская – Динская»
Маршрут идет по ул. Красной.
Рабочие дни
Станица Новотитаровская:
6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45.
Станица Динская (поликлиника):
7.40, 8.10, 9.20, 10.00, 11.50, 12.40, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30.
Выходные и праздничные дни
Станица Новотитаровская:
7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.
Станица Динская (поликлиника):
7.00 (сб.), 7.20 (с хутора, вс.), 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.
№ 210 «Динская – Красносельское»
Будни
Станица Динская (автостанция):
6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.
Село Красносельское:
6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.
Воскресенье и и праздничные дни
Станица Динская (автостанция):
6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.
Село Красносельское:
6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.
№211 «Динская — Старомышастовская»
Будни
Станица Динская:
6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50.
Станица Старомышастовская:
7.00, 8.20, 8.45, 10.10, 11.50, 12.30, 13.50, 15.00, 15.50, 17.15, 18.30.
Суббота
Станица Динская:
6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.
Станица Старомышастовская:
7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.
Воскресенье
Станица Динская:
6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.
Станица Старомышастовская:
7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.
Комментарии