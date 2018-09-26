Актуальное расписание межстаничных маршрутов Динского района

№ 212 «Динская – Первореченское»

Рабочие дни

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 до МСО.

Суббота

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 до МСО.

Воскресенье и праздничные дни

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.

№ 204 «Динская – Васюринская»

Рабочие дни

Станица Динская (автостанция):

5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20.

Станица Васюринская:

6.50, 8.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 18.20.

Суббота

Станица Динская (автостанция):

6.50, 10.30, 12.30, 14.30.

Станица Васюринская:

7.30, 11.30, 13.30, 15.30.

Воскресенье и праздничные дни

Станица Динская (автостанция):

6.50, 10.30, 14.30.

Станица Васюринская:

7.30, 11.30, 15.30.

№ 205 «Динская –Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.40, 10.50, 12.40, 17.00 (ч/з пол-ку).

Станица Пластуновская:

6.55 ч/з пол-ку, 9.40, 12.00.

Поселок Украинский:

13.30, 17.50.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

№ 208 «Динская –Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30.

Станица Пластуновская:

6.40.

Поселок Украинский:

7.55, 10.50, 13.00, 15.50, 18.10.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

№ 205-А «Динская - Пластуновская»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10.

Станица Пластуновская:

7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40.

Поселок Украинский:

7.15.

Выходные и праздничные дни

Станица Динская:

8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Станица Пластуновская:

7.30, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40.

Поселок Украинский:

7.15, 8.55, 12.50.

№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10.

Поселок Украинский:

6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 17.00.

Выходные и праздничные дни

Станица Динская:

8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

Поселок Украинский:

6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.

№ 206 «Динская- Агроном»

Рабочие дни

Динская ЦРБ:

8.15, 10.50, 13.10, 16.10.

Поселок Агроном:

7.20, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

№ 222 «Динская- Воронцовская»

Рабочие дни

Станица Динская:

11.00.

Станица Воронцовская:

6.30, 12.30.

Поселок Найдорф:

7.05.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

№ 207 «Динская- Найдорф»

Рабочие дни

Станица Динская:

6.50, 14.10.

Станица Воронцовская:

8.20.

Поселок Найдорф:

8.50, 15.40.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

№ 223 «Новотитаровская – Динская»

Маршрут идет по ул. Красной.

Рабочие дни

Станица Новотитаровская:

6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45.

Станица Динская (поликлиника):

7.40, 8.10, 9.20, 10.00, 11.50, 12.40, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30.

Выходные и праздничные дни

Станица Новотитаровская:

7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

Станица Динская (поликлиника):

7.00 (сб.), 7.20 (с хутора, вс.), 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.

№ 210 «Динская – Красносельское»

Будни

Станица Динская (автостанция):

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.

Село Красносельское:

6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.

Воскресенье и и праздничные дни

Станица Динская (автостанция):

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

Село Красносельское:

6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.

№211 «Динская — Старомышастовская»

Будни

Станица Динская:

6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 8.45, 10.10, 11.50, 12.30, 13.50, 15.00, 15.50, 17.15, 18.30.

Суббота

Станица Динская:

6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.

Воскресенье

Станица Динская:

6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.