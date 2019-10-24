Александр Лехкий: «Надо быть готовым помочь даже в свой выходной день»
Одно из направлений «РВС» - рассказывать об интересах, занятиях и профессиях людей из Динского района.
В этот раз героем данной рубрики стал молодой человек, который, будучи студентом, работает медицинским братом бригады скорой помощи в Динской ЦРБ.
Журналист «РВС» пообщалась с ним и узнала, каково быть молодым специалистом в районной больнице, что больше всего привлекает в профессии, и наоборот, с какими трудностями приходится сталкиваться.
Обо всем по порядку.
Героя этой публикации зовут Александр Лехкий. Ему 23 года. Вот уже 6-ой год он учится в Кубанском государственном медицинском университете в Краснодаре на лечебном факультете. Специализация у него — лечебное дело, то есть после шести лет обучения в дальнейшем он уже сможет работать участковым врачом-терапевтом. Но у Александра другие планы.
Сам он родом из Динской. О профессии медицинского работника начал задумываться в классе 7-8, но в тот момент рассматривал именно колледж. Хотел там отучиться на фельдшера, но по настоянию родителей все-таки поступил в ВУЗ. На вопрос журналиста «почему именно медицина?», рассказал, что с 15-16 лет во всю ухаживал за бабушкой, которая болела: делал ей внутримышечные инъекции, измерял давление. Александр отметил, что этот фактор значительно повлиял на выбор профессии.
Через несколько месяцев он уже получает диплом врача-лечебника, но уходить из ВУЗа не собирается. В будущем планирует связать свою жизнь со специальностью кардиолога, а для этого нужно отучиться еще 2 года в ординатуре.
За время обучения профессии самое главное, я понял, это то, что нужно всегда быть готовым оказать медицинскую помощь, как нас учили. Человек болеет независимо от времени суток и еще чего-то. Надо быть готовым помочь даже в свой выходной день, в свое нерабочее время.
В программе учебного заведения ему всегда нравилось изучать направление терапии, раздел кардиологии. На 3 курсе он с интересом познавал фармакологию, где нужно запоминать наименования препаратов.
Так как студент родом из Динского района, каждое лето он проходил практику в Динской ЦРБ. Первые три курса стажировался в отделении скорой помощи, после этого был хирургическом, терапевтическом отделениях и даже в роддоме.
Сейчас, кроме учебы, уже год официально он работает фельдшером выездной бригады скорой помощи. Чаще всего во врачебной бригаде, выполняет манипуляции, которые назначает врач. Кроме этого, следит за тем, чтобы в специальном переносном ящике всегда находились нужные препараты и расходные материалы, проверят аппаратуру, чтобы была заряжена и исправна.
Больше всего в начале работы медицинский брат переживал за то, что пришел работать на 5 курсе, но кроме внутримышечных инъекций, делать руками ничего не умел. Например, ставить катетер или выполнять внутривенные инъекции.
«Волновался, что со мной никто «нянчиться» не станет и будут требовать то, что я должен знать. Но это оказалось не так. Все очень приветливые, дружелюбные. Фельдшеры, врачи, с кем работал - все учили меня, как правильно что-либо делать», - дополнил Александр.
Выходить на работу ему было не страшно, так как за время практики это место для него стало знакомым, он понимал, как здесь все происходит, коллектив тоже уже являлся не чужим.
«Сотрудники разных возрастов, я самый молодой из всех, но при этом у меня хорошие отношения со всеми. Коллеги помогают во всем. Относятся дружелюбно. С ними мы можем даже поговорить на темы, не связанные с работой», - поделился он.
Проработав год, Александр может сказать, что он не ошибся с выбором профессии.
«Ты едешь на вызов и не знаешь, что тебя там ожидает. Ты не сидишь как другой врач в своем кабинете и не наблюдаешь одни и те же лица. Как минимум, каждый час у тебя сменяется обстановка, дорога, ты всякий раз приезжаешь в новый дом, видишь разных людей, которым нужно помочь. Наверное, то, что не приходится сидеть на месте, и привлекает в моей специальности», - пояснил медбрат.
Работа в сельской местности, по его словам, отличается от городской. Во-первых, нагрузкой. В Динской ее хватает, но она меньше, чем в городе. Во-вторых, в Краснодаре встречаются сложности с тем, что когда нужна госпитализация пациента, важно знать приказы, куда именно его необходимо доставлять. В районе же всех везут в Динскую ЦРБ. Кроме этого, Александр отметил такие плюсы как: более дружелюбный народ, меньшая плотность населения и отсутствие пробок.
Он рассказал, что сильней всего запоминаются ДТП с большим количеством пострадавших, или когда необходима реанимация больных.
Случай, который он еще долго не забудет, произошел во время практики на 3 курсе.
Боль в почках — такой был повод вызова у молодой женщины. А по приезду оказалось, что она беременна. Но, по ее словам, она об этом не знала. Пациентка была плотного телосложения и его не было заметно, большого живота не было. А месяц уже был девятый. Может она нас обманывала, что не в курсе своей беременности, возможно, и правда не знала. В общем, госпитализировали ее в роддом и оказалось, что она рожает. И боль в почках — это просто такие схватки.
Наибольшая сложность, с которой приходится сталкиваться — неадекватные пациенты — люди, находящиеся, например, в алкогольном опьянении, которые не могут контролировать себя. Сложность в общении возникает и с родственники пациентов, которые эмоционально переживают болезнь близкого.
«Здесь важно найти язык для связи со всеми, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций», - пояснил Александр.
По его мнению, человек такой профессии должен обладать стрессоустойчивостью, потому что есть много провоцирующих факторов. Быть ответственным, зачастую от него зависит жизнь и здоровье других. Ему надо быть тактичным и внимательным, чтобы не пропустить какой-то симптом или синдром, так как нередко пациенту кажется, что он не относится к данному заболеванию, а на самом деле оказывается решающим в постановке диагноза.
Что касается молодого возраста, то он не мешает Александру в работе. Он рассказал, что многие пациенты воспринимали его как студента, но никогда не говорили: «нет, я не хочу, чтобы он меня лечил».
В завершении беседы медицинский брат признался, что готов к любым ситуациям и любит свою работу за то, что получая теоретические знания в университете, он сразу же может применить их в практике.
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