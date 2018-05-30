Александр Савчук: «Я выступаю для своих учеников»

19-20 мая 2018 года в г. Варне (Болгария) прошел чемпионат и первенство Европы по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 25 стран.

Руководитель Динской детско-молодежной федерации киокусинкай Александр Савчук занял 1 место, став чемпионом Европы по киокусинкай среди ветеранов до 85 кг. Сразу после возвращения домой победитель подробнее рассказал о своей победе.

Сразу Александр отметил, что организация была на высшем уровне. Спортсменов расселили в пятизвездочном отеле, где соблюдены все условия для комфортного проживания и подготовки к соревнованиям.

«Бои проходили на трех татами. В первый день бились дети и ветераны. У меня было три поединка. В первом из них я встретился с поляком. Этот поединок я прошел достаточно уверенно. Следующим моим соперником стал словак. Здесь проблем тоже не было. За победу я боролся также с представителем Польши. Этот бой был, конечно, сложнее», – вспоминает Александр.

Наш спортсмен был серьезно замотивирован на победу. Во время боя, по словам Александра, он правильно рассчитал силы и практически не устал. В схватке с европейцем он был готов на добавочное время поединка, но его выступление стало безоговорочным и по первому времени динчанину присудили победу.

«У меня была мощная поддержка за плечами, команда из России подбадривала весь бой, тем более до меня три наших спортсмена одержали победу и у меня не было другого выхода, я должен был стать чемпионом», – продолжает Александр.

После своего поединка он не спешил оповещать родных о победе, теперь настала его очередь поддерживать соратников. И только после того как были окончены все поединки, Александр взял телефон и набрал номер жены.





«Она всегда верит в меня, но после того как я ей сказал, что стал чемпионом, она несколько раз переспросила, так ли это», – улыбается спортсмен.

Как признается победитель, без супруги не было бы первого места на турнире. Она по образованию медик и уже несколько лет следит за его питанием, а это, по утверждениям Александра, 90 % успеха. У мужчины двое сыновей – шестилетний Богдан и трехлетний Семен. И они всегда ждут папу с победой. «Им не столько важны привезенные гостинцы, сколько мои награды», – дополняет спортсмен. Старший сын уже два года тренируется с отцом, младший пока только изъявляет желание, говоря, что обязательно будет выигрывать кубки.

После приезда его ждала не только семья, но и ученики. Много поздравлений и памятный подарок он получил от родителей воспитанников. «Для учеников моя победа – большой стимул. Можно сказать, что я и выступаю для них, чтобы они знали: нет ничего невозможного!» – подытожил чемпион Европы.

За последний месяц это не первое крупное соревнование. В апреле Александр вместе с двумя воспитанниками ездил в Японию. Тогда тренер не смог одержать победу.

«Я пропустил очень неожиданный легкий удар, и судьи тут же подняли флажки, отдав оценки японцу», – поясняет Александр Савчук. Ребятам Дарье Рябчак и Никите Шарину тоже не удалось побороться за призы. Чемпион Европы признается: если в Болгарии часовой пояс, климат аналогичны нашим, то в Японии им пришлось пройти процесс адаптации. И соревнования давались тяжелее. Вернувшись на родину из Страны восходящего Солнца, Александр сразу же начал готовиться к состязаниям в Болгарии. Туда он уже отправился без воспитанников. Серьезная подготовка, концентрация принесли свои плоды, и теперь наш земляк носит гордое звание чемпиона!