Динчанин Александр Шнин, который проживает в многоквартирном доме по улице Комарова, уже не в первый раз обращается в “РВС” с жалобой на работу управляющей компании “К Сервис”.

“Я в глаза не видел работу этой организации. Деньги берут, а услуги не оказывают”, - утверждает пенсионер.

Он рассказывает, что обращался в различные инстанции, но от этого ничего не меняется, а дают ему там лишь “отписки”.

Журналист “РВС” связалась с ООО “К Сервис”, чтобы она, в свою очередь, прокомментировали ситуацию.

“Мы обслуживаем дом с 2009 года. Последний договор на техническое обслуживание заключили 1 сентября 2015 года согласно закону.Основанием для него стал протокол общего собрания собственников от 27 июля 2015 года.

Что касается конкретно этого жильца, то мы уже не единожды сталкивались с его необоснованными жалобами в наш адрес. Он получает субсидию от государства, но даже с учетом господдержки не оплачивает стоимость коммунальных услуг в полном объеме. По его жалобам проводились проверки от различных инстанций. Нарушений выявлено не было.

В соответствии с настоящим договором управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы соразмерно платежам данного многоквартирного дома”, - объяснила руководитель “К Сервис” Галина Корниенко.