Алексей Назаров нашел родных из-за рубежа спустя 30 лет

Волонтер Победы Алексей Назаров нашел своих родственников из-за рубежа спустя 30 лет.

Подробности он рассказал журналисту “РВС”.

Молодому человеку 16 лет. Живет он в Нововеличковской, учится в школе № 30.

Алексей рассказал, что его всегда интересовали волонтерство и военная тематика, и когда он узнал о движении “Волонтеры Победы”, то сразу туда вступил. Выбрал направление “Моя история”, так как считает, что это его область, а еще потому что имеет богатую родословную. Знает, что в его роду много интересных личностей, решил, что данное направление поможет ему узнать о них подробно.

Интересоваться своими предками он начал 2 года назад.

“Изучал корни в основном по маме, так как по линии отца дедушка умер, а бабушка мало что знает. От бабушки по линии мамы узнал, что у меня шесть прадедов – мой родной и его пять братьев. Исторические факты о них интересные, например, все они были дворянского происхождения из Литвы, прабабушка была из рода Милославских. Я начал с изучения биографии этих шести прадедов. Свою родню я нашел благодаря Александру – старшему из этих братьев”, – пояснил Алексей.

Он рассказал, что его прадед Александр во время Гражданской войны был капитаном 2-го ранга на корабле, белым офицером. В 20-х гг., по мнению бабушки Алексея, спасаясь от красного террора, эвакуировался в Бразилию. Остальные пять братьев попали в концлагерь Соловки. Двоих расстреляли, двоим дали 10 лет работ, но позднее один из них сбежал (родной прадед Леши), второй был освобожден, еще одного брата отпустили, но потом его отравили в Краснодаре.

Вся история нахождения родственников из-за рубежа начинается именно со старшего прадеда Александра.

В Бразилии он работал на высокопоставленных должностях, женился на женщине Хельге, у них родилась дочь Нина. Это двоюродная сестра бабушки нашего рассказчика. Александр обменивался письмами со своим братом (родным прадедом Алексея), который жил в России. Он очень сожалел, что они не могут встретиться из-за “железного занавеса”, у него была тоска по Родине, хотел вернуться в страну. Кроме него, общалась с бабушкой Леши и Нина – дочь прадеда. Контакт продолжался вплоть до 90-х гг., пока Нины не стало.

Нина была преподавателем балета в самом крупном театре города Куритиба (юг Бразилии). Там вышла замуж за португальца Евгения, который в дальнейшем стал мэром Куритиба. У них родился сын Александр. В будущем он женился на девушке Роз-Мари, у них появилось четверо детей. В 80-х гг. мужчина погиб с двумя детьми в автокатастрофе. Но есть предположение, что это было подстроено, так как он был влиятельной личностью в то время. Роз-Мари, его жена, осталась с двумя детьми – Адрианой и Александром Биега. Их то и нашел Алексей этой весной.

Сейчас Адриане 49 лет, а Александру – 48.

Как ему удалось это сделать, молодой человек рассказал.

Напомним, общение между семьями прекратилось, когда умерла Нина, в 90-х гг. Семья в Бразилии продала квартиру, где они жили. Все письма, которые приходили на тот адрес, оставались без ответа. Приходила отписка о том, что эти люди здесь больше не живут.

“Я смог восстановить общение с родными из-за рубежа спустя 30 лет”, – отмечает Алексей.

Сначала он попытался найти их Вконтакте. В 2010 году его тетя нашла страницы, но там ничего не было, кроме имени, фамилии и города Куритиба. Они были просто зарегистрированы, но не активны, не появлялись в онлайне уже много лет.

“Я предположил , что эти люди могут быть знаменитыми, набрал их имена в поисковике на английском языке. Так и получилось.

Александр, оказывается, много путешествовал по разным странам, снимал видеоролики и выкладывал в YouTube. Но там не было никаких ссылок, чтобы с ним связаться. Нашел его сайт с фото, там уже тоже не было никакой активности. Я понял, что никак не смогу с ним связаться. Начал искать Адриану. Мои родственники знали, что 30 лет назад она начинала модельную карьеру и я предположил, что как модель она могла реализоваться и стать знаменитой. Пробил в поиске “Адриана Биега”, она правда оказалась популярной, снялась в двух голливудских фильмах, хоть и на второстепенных ролях. Я нашел ее фото, другую информацию, но опять же, никаких ссылок не было. Далее наткнулся на ее старый блог, где случайно курсором навел на какую-то точку в тексте, и в углу на экране высветилась ее электронная почта. В начале апреля этого года я написал ей письмо на английском языке, адрес оказался активным, и оно отправилось. Она ответила мне через 3 дня”, – рассказал Алексей.

По словам молодого человека, по-русски она не говорит, продолжили с ней общаться по-английски. Парень начал доказывать ей родство, присылал фотографии, письма, которыми обменивались их бабушки.

“Она мне поверила. И только через 2 месяца дала номер своего брата Александра. Он долго относился ко мне с недоверием, возникали даже какие-то споры. В итоге все наладилось. Сейчас он мне полностью верит, созваниваемся с ним по видеозвонку, поздравляем друг друга с праздниками. Он знаком с моей семьей, я с его. Активно общаемся с его детьми. А все началось с того, что когда-то один человек уехал в Бразилию… Благодаря рассказам бабушки удалось найти родных людей”, – сообщил Алексей.

На фото прадед Александр с женой Хельгой и дочерью Ниной.

Интересный факт, что родные могли встретиться давно. Александр был 37 раз в России. В 2018 он приезжал на Чемпионат мира по футболу.

В ближайшем будущем обе семьи планируют встречу, а пока Алексей вместе со своими родителями учит английский, чтобы свободно общаться со своей родней и полностью понимать друг друга.

СПРАВКА ОТ "ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ"

Каждый, как и Алексей, может попасть в команду Волонтеров Победы, чтобы подробнее изучить свои корни.

Люди, выбравшие направление "Моя История", всегда находят отклик своих интересов среди команды, потому что в данном окружении собрались те, кто жаждит открытий в генеалогии и архивных поисках.

Чтобы стать частью команды, необходимо связаться с координатором проекта в Краснодарском крае.

Получить консультацию можно и не вступая в движение, просто обратиться по контактами ниже.

Конева Ирина

Телефон: 89002585340.

Эл. почта: irinakoneva.zapobedu93@mail.ru

На фото выше справа – Александр (которого нашел Алексей), а слева – его сын Алекс.

Вот такими видеоприветсвиями сейчас обмениваются родные из двух стран.