Алименты на оплату жилья. Как получить?

Вступил в силу ФЗ-10 «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ».Согласно новому закону, родителя, проживающего отдельно от ребенка, можно обязать нести дополнительные расходы на ребенка, кроме алиментов. Подробнее об этом рассказала Алла Геоня (юридическая компания "Аргумент").

Раньше можно было взыскать только расходы на лечение или восстановление ребенка-инвалида. Теперь отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения может являться основанием для взыскание с отца ребенка дополнительных средств. Причем абсолютно не имеет значения, состояли родители в браке или нет. Те же условия и в отношении матери, не проживающей со своим ребенком.

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Как получить компенсацию?

1️) Заключить нотариальное соглашение.

Даже если родитель передумает, соглашение имеет силу исполнительного листа. Это означает, что расторгнуть его в одностороннем порядке нельзя – только через суд

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2). Обратиться в суд.

Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика или истца. Можно требовать:

- ежемесячную сумму;

- однократный платеж;

- возмещение будущих расходов.

Но все это нужно обосновать и подтвердить документами. Для жилья это могут быть договоры найма, квитанции на коммунальные услуги, ипотечный договор.

Госпошлина по таким искам не взимается.



