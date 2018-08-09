Амброзия снова атакует. Куда жаловаться? Как спастись аллергикам?

Амброзия каждый год приносит много неприятностей, особенно тем людям, которые страдают от аллергии. Кроме того, она высасывает жизненные соки из земли, глушит культурные растения. В редакцию «РВС» ежегодно поступает масса обращений с жалобой на данный сорняк.

Главным аллергеном является именно пыльца, которая появляется при цветении. С учетом того, что сорняк распространяется очень быстро, амброзия стала настоящей экологической катастрофой.

Наказание за амброзию на участке

Согласно статьи 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с амброзией влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа:

от 300 до 500 руб . на граждан;

от 500 до 1000 руб. на должностных лиц;

от 5000 до 10000 руб. на юридических лиц.

Ответственными за территорию с опасным сорняком являются землепользователи конкретных участков.

Куда сообщать об амброзии в вашем поселении?

Если вы знаете, где есть участки, на которых не производится работа по борьбе с амброзией, обращайтесь в администрацию поселения, написав письменное заявление, или же позвонив по телефонам:

Динское сельское поселение: ул. Красная, 57, тел. 6-38-08;

Васюринское сельское поселение: ул. Ставского, 25, тел. 3-12-66;

Красносельское сельское поселение: ул. Ленина, 1в, тел. 3-37-39;

Мичуринское сельское поселение: ул. Почтовая, 14, тел. 7-81-87;

Нововеличковское сельское поселение: ул. Красная, 53, тел. 7-67-62;

Новотитаровское сельское поселение: ул. Советская, 63, тел. 4-35-40;

Первореченское сельское поселение: ул. Ленина, 221, тел. 3-43-47;

Пластуновское сельское поселение: ул. Мира, 26а, тел. 3-71-31;

Старомышастовское сельское поселение: ул. Красная, 133, тел. 7-53-23;

Южно-Кубанское сельское поселение: ул. Северная, 2, тел. 4-87-42.





«РВС» выяснила, как определить симптомы и что нужно делать, чтобы максимально улучшить свое состояние. Также мы узнали, к каким превентивным методам стоит прибегнуть, чтобы обезопасить себя.

Симптомы аллергии на амброзию

Кожный зуд. Уязвимые участки тела начнут краснеть и чесаться.

Ринит. Насморк в этом случае будет не результатом инфекционного заболевания, а следствием раздражительного действия аллергенов на слизистую оболочку носа.

Механический конъюнктивит. Глаза начинают слезиться и зудеть.

Першение в горле. Эта реакция провоцирует чиханье и кашель.

Вторичные симптомы

Частая головная боль.

Расстройства сна.

Излишняя раздражительность.

Периодическая потеря концентрации.

Общее снижение тонуса нервной системы.

Морально угнетенное состояние.

Как бороться с аллергией?

При появлении вышеперечисленных симптомов аллергикам нужно принять антигистаминные препараты, которые облегчат состояние.

Эффективными также являются уколы против реакции. Их нужно делать систематически на протяжении определенного времени.

Лекарство, которое подойдет именно вам и его дозировку лучше всего сможет определить исключительно специалист.

Что советует народная медицина?

Если вы не хотите «травить» свой организм химией, то можно прибегнуть к народным средствам.

Крапивный отвар. Настаивать его нужно несколько часов, затем пить небольшими порциями за полчаса до еды. Противопоказано при тромбофлебите.

Сельдерей и мед. Свежие листья перекрутить на мясорубке, смешать с медом, оставить на ночь. Принимать по три ложки ежедневно.

Сосновые иголки и шиповник. К пяти ложкам измельченных иголок добавляют три ложки шиповника. Смесь заливают кипятком и держат на маленьком огне 10–12 минут. Если ее заваривать в термосе, кипячение необязательно. Отвар настаивают и пьют в течение дня.

Профилактика аллергии на амброзию

Еще до появления симптомов аллергии на амброзию следует позаботиться о профилактических мерах. Они позволят значительно снизить неприятные ощущения. Одна из самых действенных – правильная диета. Летом аллергикам стоит отказаться от сладостей, арбузов, дынь, персиков, семечек подсолнечника и масла из них, ромашкового чая, солений, копченостей и маринадов, любого алкоголя.

Когда цветет амброзия, медики советуют людям, склонным к аллергии, соблюдать следующие несложные правила:

окна и двери держите закрытыми, чтобы предотвратить попадание пыльцы в дом;

каждый день в помещении проводите влажную уборку – необходимо тщательно протирать все поверхности, мыть пол;

в кондиционер установите специальный фильтр от пыльцы;

принимайте теплый душ перед сном и мойте волосы, чтобы пыльца не попадала в постель, – это чревато развитием крапивницы;

купайте домашних животных после выгула, ведь их шерсть в огромном количестве переносит пыльцу.

Конечно, самый эффективный метод борьбы с аллергией — устранить ее возбудитель. Амброзию выкашивают, вырывают с корнем, поливают химпрепаратами. Но стоит помнить, что ее пыльца распространяется далеко, поэтому нужны массовые меры — недостаточно убрать сорняк только со своего участка. Важно, чтобы аллерген уничтожался по всему поселению.

Справка

Родиной амброзии является Северная Америка. Из-за всеобщего потепления климата на планете распространение сорняка достигло и средней полосы, где он отлично прижился.

Видов амброзии порядка 50. В России наибольшее распространение получила полыннолистная, также можно встретить трехраздельную и голометельчатую. Высота первой достигает 2 м, а глубина залегания корневой системы — до 4 м. Листья у молодняка темно-зеленые, а у взрослых — светлые, похожие на полынь.

Распространяется амброзия исключительно семенами, причем очень быстро — за год одно растение производит до 150 тысяч семян. Они очень жизнеспособны — научно доказано, что спустя 40 лет из них может вырасти растение.