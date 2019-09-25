Анастасия Конина: «Для детей главное внимание, любовь и тепло»
Анастасия Конина работает воспитателем в Детском саду №66 уже девятый год. Сейчас у нее старшая группа — 39 человек 5-6 лет.
Еще с детства она мечтала связать свою жизнь с детьми. В школьные годы на летних каникулах была каждый год вожатой в лагере, участвовала в новогодних утренниках для малышей.
Она признается, что в Детский сад пришла с мыслью «поработаю немного и найду себе что-нибудь другое».
«Но тогда я очень ошиблась, от детишек же невозможно уйти», - поделилась воспитательница.
Первый день на работе, по рассказам Анастасии, прошел прекрасно. Но с каждым разом она начала сталкиваться с трудностями.
«Дети маленькие, мне 19 лет, они все плачут, я вместе с ними. Терялась, не знала что делать. После работы приходила домой, ложилась на кровать и ни с кем не разговаривала, мне хотелось тишины. Потом настраивала сама себя. Когда не могла с ними справиться и впадала в панику, говорила сама себе: «Настя, представь что это все твои дети, куда от них денешься? Никуда!». Вот с таким девизом и началась моя счастливая жизнь в детском саду», - рассказала воспитательница.
Она поняла, что для детей главное внимание, любовь и тепло. Анастасия утверждает, что как к ним отнесёшься, то и получишь в замен. Время за работой, по словам воспитательницы, пролетает незаметно.
«Радует то, что когда я им рассказываю что-то новое, они смотрят на меня разинув рот, а через время повторяют самостоятельно. В душе такая гордость, ведь это же я их научила! Дети — самые честные и прямолинейные, но очень ранимые, они все чувствуют. Бывало, приду на работу, а настроения из-за каких-либо проблем нет. Они обнимут тебя, расцелуют, скажут «какая ты красивая и самая лучшая на свете», от этого не только про проблемы забудешь, а обо всем на свете. Как бы изначально сложно не было, ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию, так как люблю их и получаю в два раза больше от того, что отдаю»
Один из подходов, который она использует при воспитании детей — не решать проблемы криком, делать замечания, но при этом много разговаривать, объяснять, что хорошо, а что плохо, жалеть их.
Анастасия отметила, что у многих людей складывается впечатление, будто у воспитателей есть любимчики. Она утверждает, что это не так.
«Каждого ребенка ты за что-то любишь. К каждому — своя любовь. Один на месте не может усидеть, другой — красиво поет, еще один — все время надевает штаны задом наперед. Детки все разные, но люблю я их одинаково», - призналась воспитательница.
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