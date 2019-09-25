Анастасия Конина: «Для детей главное внимание, любовь и тепло»

Анастасия Конина работает воспитателем в Детском саду №66 уже девятый год. Сейчас у нее старшая группа — 39 человек 5-6 лет.

Еще с детства она мечтала связать свою жизнь с детьми. В школьные годы на летних каникулах была каждый год вожатой в лагере, участвовала в новогодних утренниках для малышей.

Она признается, что в Детский сад пришла с мыслью «поработаю немного и найду себе что-нибудь другое».

«Но тогда я очень ошиблась, от детишек же невозможно уйти», - поделилась воспитательница.

Первый день на работе, по рассказам Анастасии, прошел прекрасно. Но с каждым разом она начала сталкиваться с трудностями.

«Дети маленькие, мне 19 лет, они все плачут, я вместе с ними. Терялась, не знала что делать. После работы приходила домой, ложилась на кровать и ни с кем не разговаривала, мне хотелось тишины. Потом настраивала сама себя. Когда не могла с ними справиться и впадала в панику, говорила сама себе: «Настя, представь что это все твои дети, куда от них денешься? Никуда!». Вот с таким девизом и началась моя счастливая жизнь в детском саду», - рассказала воспитательница.

Она поняла, что для детей главное внимание, любовь и тепло. Анастасия утверждает, что как к ним отнесёшься, то и получишь в замен. Время за работой, по словам воспитательницы, пролетает незаметно.