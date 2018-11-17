Анастасия Волочкова: «Главное для меня — это мой зритель»

Сегодня, 17 ноября 2018 года, в станице Динской состоялся благотворительный концерт Анастасии Волочковой. Вход для всех желающих был бесплатным. Буквально за 5 минут в зале негде яблоку было упасть. Многие стояли в проходах, так как мест для всех не хватило. Люди приходили на концерт целыми семьями.

Заслуженная артистка России радовала динчан своими хореографическими постановками и вокалом.

На одной сцене с балериной выступали местные танцевальные коллективы.

Финальный номер — песню о дружбе — Анастасия исполнила вместе с детьми. В конце выступления она поблагодарила зрителей и пожелала всем мира и позитива.

Яркие сценические образы, красивая постановка номеров — все это пришлось по вкусу зрителям.

Многие пришли с цветами. Как рассказала Анастасия журналисту «РВС», букеты для нее значат очень многое: «Все подаренные цветы я заберу с собой. Конечно, не знаю, как они долетят до Москвы. Но это — внимание от зрителей. И я его очень ценю».

Динской район артистке очень понравился. Напомним, в 2016 она уже выступала с благотворительным концертом в станице Пластуновской.

«Так, как встречает Кубань, больше меня не встречает никто. Я благодарна, благодарна и еще раз благодарна», - отметила Анастасия Волочкова.

После концерта балерина сфотографировась со всеми желающими, а также устроила импровизированную автограф-сессию.

Артистка так пришлась по душе зрителям, что ее попросту не хотели отпускать. Динчане буквально засыпали Анастасию комплиментами и душевными пожеланиями.