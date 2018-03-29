Анита Цой достойно оценила талант юных певцов из Первореченского

Диплом третьей степени международного фестиваля-конкурса «Имена России» завоевали участники вокально-театрального коллектива «Атмосфера» Дома культуры села Первореченского.

Международный фестиваль-конкурс «Имена России» проходил в Ростове-на-Дону с 24 по 28 марта под председательством заслуженной артистки России Аниты Цой.

Творческий коллектив "Атмосфера" исполнил песню "Моя Россия"

Сестры Анна и Ольга Курило, Николай Толстых, Тимур Симонов, София Ницуляк из «Атмосферы» представили на фестивале песню «Моя Россия».

Руководит детским коллективом Вероника Фомина.

ДК села Первореченского благодарит местных предпринимателей за помощь в организации поездки на фестиваль.

Это не первая победа "Атмосферы" из Первореченского в международных конкурсах

Ранее «РВС» писала, что коллектив «Атмосфера» стал обладателем дипломов лауреата I степени и дипломанта I степени ежегодной международной премии Art-Open World в номинации «Эстрадный вокал». Благодаря этой победе ребята получили возможность участвовать в торжественном открытии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.