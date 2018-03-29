Анита Цой достойно оценила талант юных певцов из Первореченского

Анита Цой достойно оценила талант юных певцов из Первореченского
Хорошие вокальные данные юных певцы из Первореченского признала Анита Цой

Анита Цой достойно оценила талант юных певцов из Первореченского

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2 часа назад Анита ЦойДетиДК села ПервореченскогоЛауреаты конкурсаМеждународный фестиваль-конкурсПобедители творческого конкурсаСело ПервореченскоеТворческий коллектив

Диплом третьей степени международного фестиваля-конкурса «Имена России» завоевали участники вокально-театрального коллектива «Атмосфера» Дома культуры села Первореченского.

Международный фестиваль-конкурс «Имена России» проходил в Ростове-на-Дону с 24 по 28 марта под председательством заслуженной артистки России Аниты Цой.

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Творческий коллектив "Атмосфера" исполнил песню "Моя Россия"

Сестры Анна и Ольга Курило, Николай Толстых, Тимур Симонов, София Ницуляк из «Атмосферы» представили на фестивале песню «Моя Россия».

Руководит детским коллективом Вероника Фомина.

ДК села Первореченского благодарит местных предпринимателей за помощь в организации поездки на фестиваль.

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Это не первая победа "Атмосферы" из Первореченского в международных конкурсах

Ранее «РВС» писала, что коллектив «Атмосфера» стал обладателем дипломов лауреата I степени и дипломанта I степени ежегодной международной премии Art-Open World в номинации «Эстрадный вокал». Благодаря этой победе ребята получили возможность участвовать в торжественном открытии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

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