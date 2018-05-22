Ансамбль «Журавушка» - 10 лет успеха

В этом году образцовому ансамблю народной песни «Журавушка» исполняется 10 лет. За это время учащиеся добились многого – они активные участники школьных, районных, межмуниципальных, краевых и всероссийских конкурсов. Активно сотрудничают с библиотекой, краеведческим музеем, выступают на различных мероприятиях и концертах, которые проходят в нашем районе и крае.

В прошлом году посетили этнографический выставочный комплекс «Атамань». В 2018 году ансамбль стал лауреатом I степени в конкурсе «Казачий круг» (г. Москва). «Журавушка» уже 4 года принимает участие в конкурсе-фестивале «Хвалите Имя Господне», где является дипломантом I степени.

Нельзя не отметить и ежегодный конкурс «Кубанский казачок», который проходит под руководством руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, где участвует ансамбль.

Раз в три года проходит конкурс исполнительского мастерства среди музыкальных школ и школ искусств – «Журавушка» всегда показывает достойные результаты.

Руководитель коллектива Виктория Владимирова – заведующая секцией народных инструментов, преподаватель отделения музыкального фольклора. Концертмейстер – Галина Байракова. Они все 10 лет помогают ребятам достигать таких высот.



Каждый концерт ансамбля – это прекрасные голоса, красивые костюмы, душевная атмосфера.

Репертуар «Журавушки» – от духовного пения до обработок современных композиторов.

31 мая в 13.00 в культурном центре «Досуг» пройдет концерт, посвященный юбилею ансамбля. Приглашаются все желающие.