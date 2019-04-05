Антон Воронков - лучший автопогрузчик Юга Росии

В Краснодаре прошли соревнования StaplerCub среди водителей автопогрузчиков Южного Федерального округа. Приехали 25 участников из 14 компаний. Лучшим стал Антон Воронков — житель села Красносельского, работающий в компании «Тандер».





Теперь нашему земляку предстоит отправиться на финал всероссийских соревнований, который пройдет в Москве 4 июля.





В прошлом году Антон успешно выступил в финале и попал в сборную команду России, которая отстаивала честь страны в Германии. Тогда, к сожалению, команду дисквалифицировали по решению судей. Но это только усилило желание Антона взять эту высоту.

В этом году у меня цель стать чемпионом России, снова поехать в Германию на чемпионат мира и выиграть его. В этом году итоги будут подводиться не только в командном зачете, но и в личном. Такое бывает раз в три года. Свой шанс я не упущу, - рассказал Антон «РВС».

Турнир StaplerCup - это соревнования среди водителей автопогрузчиков. Проводится крупнейшим производителем погрузочной техники Linde с 2005 года. В России — с 2015-го.