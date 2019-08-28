«Аполлон» распахнет свои двери перед всеми желающими

7 сентября 2019 года в 10.00 Детско-юношеская спортивная школа № 1 приглашает всех в спортивный комплекс «Аполлон» на праздник «День открытых дверей».

В программе мероприятия:

Знакомство с тренерами-преподавателями отделений легкой атлетики, спортивной акробатики, греко-римской борьбы, полиатлона, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гребли на байдарках и каноэ, художественной гимнастики, баскетбола.

Запись в секции.

Всех желающих приглашают по адресу: ст. Динская, ул. Дружбы, 30Б, УСК «Аполлон».