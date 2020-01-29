Арки на мосту в Новотитаровской. Что там будет?

Неужели решили сделать “крытый” мостик? С таким вопросом в “РВС” обратилась девушка из Новотитаровской. Жители улицы Советской увидели, как проходит процесс установки металлических конструкций, и даже забеспокоились.

“Кто и для чего делает арку на мосту на улице Советской за школой № 29? Неужели там сделают крытую конструкцию и невозможно будет любоваться окружающей природой и детям кормить уточек? И так везде все пруды и реки уже платные. И вообще, насколько это безопасно, если все будет закрыто? Там бегают собаки, да и мало ли, компании непонятные собираться будут, люди беспокоятся”, – рассказывает обратившаяся.

В администрации Новотитаровского поселения поспешили успокоить жителей: эта конструкция не будет крытой, здесь предусматривается установка освещения территории.