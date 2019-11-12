На Новый год Артем мечтает получить робота на пульте управления

Традиционная новогодняя акция «РВС» продолжается.

В этот раз ее участником стал пятилетний Артем. Живет он в станице Пластуновской. В год в краевой больнице мальчику поставили диагноз ДЦП. Единственное, в чем он выражается – ребенок в своем возрасте не может ходить. Мама Катя рассказала, что это связано с тем, что родился мальчик недоношенным, на 32 недели ее беременности.

При встрече с журналистом Артем оказался спокойным ребенком. Общался открыто и без стеснений, постоянно улыбался.

В садик мальчик не ходит, всегда находится дома с родителями и младшей сестренкой Полиной. Он старше ее на 4 года. К ней у него трепетное отношение, Тема всегда старается подать ей игрушки, следит за ней и не позволяет девочке находиться там, где не положено маленьким деткам.

Сложностей в общении у родителей с сыном не возникает, Артём понимает все, что ему говорят, отвечает и слушается. Родители отмечают, что по характеру он мальчик добрый и скромный. Все, что скажешь – сделает. Помогает в силу своих возможностей.

В гости к нему регулярно приходят родственники с маленькими детьми, с ними Артём всегда находит общий язык и проводит время. Любимое занятие у него – играть в машинки. У Артема их – целая коллекция. Кроме этого, он уже учит алфавит и знает цвета. С родителями любит гулять на детской площадке в парке.

В будущем, признался мальчик журналисту «РВС», хочет стать стоматологом и лечить всем зубы.

Врачи ставят ему положительную динамику, говорят, что в дальнейшем может пойти. Главное, набраться терпения и прилагать усилия: продолжать делать массажи, проводить реабилитационные процедуры.

На Новый год от Дедушки Мороза и Снегурочки Артём мечтает получить робота на пульте управления.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Артема, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону

8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.