Артему Акопяну нужна помощь для реабилитации

Жизнь с ребенком, имеющим серьезные диагнозы, – большое испытание для семьи. Заболевание полностью меняет уклад жизни и выносит на первое место здоровье ребенка.

В редакцию «РВС» вновь обратилась Нонна Акопян, мама двухлетнего Артема. Она собирает средства для реабилитации сына.

«У Артема ДЦП, эпилепсия, он плохо держит голову, не сидит, не ползает, не ходит. Родился на 40 неделе с весом 4240 г. При родах была гипоксия и мозг пострадал. В первый год жизни боролись с эпилепсией, купировали гормоном. Сейчас самое лучшее время для реабилитации, когда нам не мешают эпилептическая энцефалопатия и множество серьезных препаратов. Нельзя останавливать занятия, пока Артём такой маленький и его мозг еще очень пластичен. Да, у нас тяжелая степень ДЦП, и это не лечится, но успешно реабилитируется. И чтобы были результаты, нам нужны ежемесячные занятия.

У нас тяжелая форма ДЦП, и даже незначительные улучшения – это хорошо. За этот год он стал осознанней. Появилось зрение, стал фиксировать взгляд. Уже не пьем серьезные препараты (гормоны), приступов эпилепсии нет. В эмоциональном плане стало лучше: улыбается, разговаривает на своем языке иногда. За этот год перепробовали разные методы реабилитации и остановились на адаптивной физкультуре. Чтобы были успехи, а я на это очень надеюсь, нужны ежемесячные занятия.

Без вашей помощи я не смогу оплатить лечение, на работу выйти не могу, живем на одну пенсию. Отцу такой ребенок оказался не нужен. Чтобы полноценно заниматься здоровьем сына, вынуждена была переехать с ним из Новотитаровской в Краснодар. Так удобнее ездить на процедуры, ведь своей машины у меня нет.

Буду благодарна за любую помощь. Прошу вас, давайте вместе поможем Артёмке достичь успехов!

Реквизиты для помощи:

карта Сбербанка 4276 3000 4968 9196 (получатель Нонна Робиковна А., мама), привязана к номеру 8-918-682-60-01

@akopyan_artem2018