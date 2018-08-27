Атаман районного казачества ушел в отставку. Кто вместо него?

Подал в отставку атаман Динского районного казачества Юрий Беляков. Его заявление рассмотрели на совете станичных атаманов на прошлой неделе.

До следующих выборов исполнять обязанности районного атамана будет Владиир Зыба.

Ранее он был казаком Тимашевского казачьег общества, сейчас состоит в Динском хуторском казачьем обществе.

Также Владимир Зыба является начальником отдела по делам несовершеннолетних в администрации Динского района и заместителем главы администрации Динского района по социальным вопросам.

Как сообщается в штабе Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, опыт взаимодействия с подрастающим поколением поможет исполняющему обязанности атамана наладить работу по патриотическому воспитанию и вовлечению молодежи в казачьи ряды. Сейчас Динское РКО насчитывает порядка 800 членов и состоит из девяти хуторских казачьих обществ. В двух из них – Красносельском и Нововеличковском – также грядут выборы атаманов вместо подавших в отставку.