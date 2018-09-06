АТП признано банкротом. Что будет дальше?

Недавно стало известно, что Динское АТП признано банкротом. Предприятие будет ликвидировано. От жителей района начало поступать множество звонков в редакцию с вопросом: что ждет предприятие? Ведь для многих автобус – единственный способ добраться до краевой столицы.

Мы попытались связаться с АТП, но их телефоны уже отключили за неуплату. Выехали непосредственно на предприятие – руководства нет. Остались лишь главный бухгалтер да начальник колонны, но и они не знают точно, что будет дальше с организацией.

Затем наш журналист связался с администрацией Динского района, но там ответили, что АТП не находится у них на балансе. Посоветовали обратиться в Департамент имущественных отношений Краснодарского края. Как оказалось, там о нашем АТП тоже никто не в курсе – ответили, что все вопросы к Министерству транспорта.

В этой инстанции нам пояснили, что предприятие у них на балансе не числится. И посоветовали написать официальный запрос министру транспорта РФ, что мы и сделали.

Также журналисту удалось связаться с конкурсной управляющей Наилей Зариповой, которая рассказала, что в данный момент она проводит процедуру конкурсного производства согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», но дальнейшую судьбу предприятия женщина не прояснила.

Пока есть неофициальная информация, что 4 сентября состоялось собрание кредиторов, но проходило оно за закрытыми дверьми, даже сотрудников АТП на него не пустили. Но ходят слухи, что уже на следующей неделе предприятие прекращает свою деятельность. Затем начнется его «оздоровление», но уже под новым названием и с другим владельцем.

Конечно же, многих интересует вопрос: не отменят ли автобусное сообщение? Как сообщил наш источник, район без перевозчика не останется и на населении все эти перипетии не отразятся – автобусы будут ходить в штатном режиме.

Скорее всего, машины и водителей новый владелец заберет «под свое крыло».