Аварии в Динском районе. В двух ДТП 6 пострадавших

3 января в 16.40 на автодороге «Колосистый – Копонской – Новотитаровская» (23 км + 400 м) 29-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, ехал со стороны Нововеличковской в сторону хутора Осечки.

По данным ГИБДД, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21103, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102, водитель автомобиля ВАЗ-21103 и 2 пассажира этого авто получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в Динскую ЦРБ.

2 января в 20.30 на автодороге «Краснодар – Ейск» (25 км + 750 м) 22-летний водитель, управляя автомобилем "Хундай", ехал в сторону г. Краснодара. Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего авто опрокинулось.

Пострадали водитель и его пассажирка. Они получили телесные повреждения, доставлены и госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим, исключите опасные маневры на дороге, будьте внимательны и предельно осторожны», - призывает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.