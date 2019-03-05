Авария на магистральном водопроводе в Нововеличковской

3 марта 2019 года на улице Таманской в станице Нововеличковской произошел порыв водопроводных сетей.

Как рассказал «РВС» главный инженер МУП ЖКХ Нововеличковское Артем Миронков, работы проводились аварийной бригадой максимально быстро, чтобы восстановить водоснабжение для населения.

Причина аварии — износ водопроводных сетей. Все работы заняли у бригады около трех часов: часть трубы была заменена на новую и соединена с остальным магистральным трубопроводом аварийными муфтами.

Жители улицы оставались без воды не более двух часов.