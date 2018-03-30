Автобусам запретят въезд в города, где будет проходить чемпионат мира по футболу

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району информирует, что в соответствии с п.5 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. номер 202 "об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конференции ФИФА 2017 года" установлен запрет въезда автобусов в населенные пункты, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Таким образом, с 1 июня по 17 июля 2018 года на территорию Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Самары, а с 1 июня по 30 июня в Волгоград, Саранск, Калининград, Екатеринбург автобусам въезжать запрещенно.

Исключением станет транспорт, который регулярно перевозит пассажиров муниципальными и междугородними маршрутами. А также въезд разрешат автобусам, оснащенным системой "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей передачу в транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу 2018 года информации о местонахождении, направлении и скорости движения. При этом владельцам предварительно нужно направить в транспортную дирекцию уведомление о планируемом въезде своих автобусов на территорию вышеуказанных городов. Исключением стал и транспорт, в отношении которого уполномоченным территориальным органом МВД России в установленном порядке принято решение о разрешении въезда на территорию этих городов.