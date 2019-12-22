Автоинспекторы обучают малышей безопасности дорожного движения

Автоинспекторы обучают малышей безопасности дорожного движения

Автоинспекторы обучают малышей безопасности дорожного движения

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12 часов назад Внимание детиГазета РВСГИБДД Динского районаГосавтоинспекия Динского районаДетиДинской районМероприятия для детейНовости Динского районаПрофилактические мероприятия

В Динской районе с 20 декабря стартовали пятые этапы профилактических мероприятий «Внимание-дети!» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

Сотрудники дорожной полиции до 27 декабря будут проводить со школьниками и воспитанниками детских садов разъяснительные беседы на тему безопасности дорожного движения в зимнее время года.

Во время них они напоминают детям о правилах безопасного поведения на дороге во время школьных зимних каникул, новогодних и рождественских праздниках. В ходе встреч уже проведены разъяснительные беседы, познавательные викторины и лекции. 

С учащимися начальных классов общеобразовательных учреждений организованы пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети вблизи школ. Особое внимание уделено индивидуальным схемам безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом».

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