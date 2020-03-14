Автоинспекторы рассказали ученикам о безопасности на дорогах





13 марта сотрудники Госавтоинспекции Динского района организовали и провели акцию «Я – пешеход!» с учащимися АОУ СОШ №4 Динской.

Они напомнили школьникам о важности соблюдения ПДД и использования световозвращающих элементов в темное время суток, разъяснили основные правила безопасного перехода проезжей части.

После профилактической беседы юные пешеходы закрепили на практике полученные знания. Вместе с преподавателями, сотрудниками ГИБДД дети в световозвращающих жилетах вышли на улицу, где переходили дорогу, соблюдая правила дорожного движения.

Акция проводилась в рамках II этапа профилактических мероприятий «Декада дорожной безопасности детей» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения».



