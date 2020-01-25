Автоинспекторы района проверяют пассажирские автобусы
Автоинспекторы Динского района регулярно проводят массовые проверки пассажирских автобусов.
«Это делается в целях повышения безопасности, профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами на территории муниципалитета и пресечения нарушений», – сообщает районная пресс-служба ГИБДД.
Дорожные полицейские проверяют техническое состояние транспорта, а также проводят с водителями автобусов разъяснительные беседы.
Автоинспекторы напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима и недопущения опасных маневров на дороге.
"Уважаемые водители пассажирских автобусов! Помните, что от Ваших действий зависит жизнь и здоровье пассажиров. Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте внимательны на дороге" - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.
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