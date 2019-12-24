Автоматический инъектор для КТ. Новые возможности исследования
В конце 2019 года в Динской ЦРБ к компьютерному томографу установили автоматический инъектор. Это позволит значительно расширить диагностику внутренних органов и выявить заболевания на ранней стадии, а также получить более точную информацию.
Журналист «РВС» пообщалась с исполняющим обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергеем Чикишевым, который рассказал, что даст появление новой аппаратуры для жителей района, а также в целом рассказал о важности компьютерной томографии.
- Какие заболевания помогает выявить компьютерная томография?
- Это целый ряд заболеваний, например, острые нарушения мозгового кровообращения, различные опухоли (как доброкачественные, так и злокачественные). Также показаниями к КТ являются травмы.
- Какие специалисты работают на томографе – новые или же те, кто прошел переобучение (из штата ЦРБ)?
- Томографию производят врачи-рентгенологи, которые имеют соответствующую специализацию. Томография – это также рентгенографические исследования, как и та же маммография. Специалисты и до этого работали в штате ЦРБ.
- Достоверным ли исследованием является томография?
- Да, это достаточно достоверное исследование.
- Кому запрещено проводить это исследование?
- Томограф имеет ограничение по весу – до 100 килограммов. Нельзя проходить томографию людям с повышенной двигательной активностью (тремором). Исследование в таком случае проводят под наркозом. Также не проводят беременным женщинам и детям до 12 лет.
- Какое вещество используют при проведении КТ с контрастом? Кому оно противопоказано?
- Рентген контрастный. Это йодсодержащее вещество, которое улавливается рентгеновскими лучами. Тем пациентам,у которых есть аллергия на йод, проведение компьютерной томографии с контрастом противопоказано.
Контраст используется по большей части для уточнения характера объемных образований (опухолей) – доброкачественных или злокачественных. Последние накапливают контраст.
- Какие анализы проводятся перед проведением КТ с контрастом?
- Перед процедурой пациент проходит электрокардиограмму, а также анализ крови на мочевину и креатинин. Так оценивается работа почек. Если нарушено выделение, обследование противопоказано.
- Для чего нужен инъектор?
- Инъектор – это оборудование для введения контраста. Контраст показан не всем, только при определенных заболеваниях. Ставится внутривенный катетер, а далее уже инъектор под контролем специалиста вводит необходимую дозу контраста автоматически.
Чаще всего КТ проводится без контраста.
- Сколько длится процедура компьютерной томографии?
- В целом сама процедура занимает порядка 20 минут. Описание снимков врачом может занять до 60-80 минут. Это сложный процесс, ведь описываться может не одна полость.
- Сколько человек в день проходят процедуру?
- За сутки от 30 до 50 человек.
- Как жители района могут записаться на томографию? Сколько на сегодняшний день нужно ждать в очереди?
- Процедуру при необходимости назначает врач. Запись производится в участковой поликлинике по месту жительства. На компьютерную томографию пациент попадает в течение 14 дней. Для жителей близлежащих поселений в приоритете выделяются утренние часы.
Комментарии