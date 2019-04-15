Автовокзал: кто облагородит лицо райцентра?

Наболевший вопрос для динчан – убогий вид автовокзала в центре станицы. Обшарпанное здание, огромные выбоины в дорожном покрытии и мусор – первое, что приходит в голову местным жителям при слове «автостанция». Одну из причин мусора вокруг этого объекта обозначила читательница «РВС». Она считает, что водители, оставляющие свои авто на парковке, бросают мусор прямо возле своего транспорта, который никто не убирает.

«Поскольку никто не убирает, мусор копится и улица ужасает своим видом, – сообщает женщина. – А ведь вокзал – лицо станицы. Хотя это, видимо, никого не волнует».

В администрации Динского района пояснили, что территория Динской автостанции закреплена за ОАО «Динское АТП» и находится в реестре государственной собственности администрации Краснодарского края. Так как ОАО «Динское АТП» является акционерным обществом, 100-процентным держателем акций которого является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, у администрации муниципального образования Динской район отсутствуют полномочия по вмешательству в экономическую деятельность и внутреннюю политику предприятия.

Согласно предоставленной Министерством транспорта и дорожного хозяйства края информации, в настоящее время ОАО «Динское АТП» проходит процедуру ликвидации. В связи с этим финансирование мероприятий по реконструкции здания автостанции и благоустройству прилегающей территории запрещено действующим законодательством.

Для решения вопроса в настоящее время администрация ОАО «Динское АТП» изыскивает возможность по передаче в аренду здания автостанции с прилегающей территорией с условием проведения арендатором работ по их благоустройству.