Бабушке из Воронцовской заменили кровлю

На днях бабушке из Воронцовской, которой нужна была помощь, заменили кровлю. Сделал это Сергей из Динской, который полностью оплатил материалы и нанял рабочих. Ушло на это около 70 тыс. рублей.

Напомним, ранее в редакцию "РВС" поступила информация о том, что у 73-летней пенсионерки из Воронцовской осыпается потолок, дымит печка и течет крыша. Она живет с 20-летней внучкой, которую забрала из детского дома и опекает всю жизнь. Необходим был ремонт, так как в дождливую погоду в коридоре по щиколотку скапливается вода, стекает к счетчику.

После первой публикации нашлись желающие помочь бабушке. Им стал Павел Пальгов из Найдорфа и депутат Совета Нововеличковского сельского поселения Вадим Демочко. Павел почистил печку, она больше не дымит.

Остальные работы взял на себя динчанин. Теперь у бабушки исправная печка и крепкая крыша над головой.